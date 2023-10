Vnitro předložilo úpravy v navrhování prezidentských kandidátů

Praha - Ministerstvo vnitra navrhuje, aby poslanci a senátoři mohli ve volbě prezidenta v budoucnu podpořit jen jednoho kandidáta. Lidé by pak měli dostat možnost podepisovat petice občanských kandidátů také on-line. V případě překročení potřebné hranice 50.000 on-line podpisů a splnění dalších náležitostí by úřady kandidáta automaticky do voleb zaregistrovaly. Vnitro v tiskové zprávě uvedlo, že návrh předložilo ostatním ministerstvům k připomínkám, poté ho projedná vláda a případně Parlament.

Novela podle vnitra reaguje na zkušenosti z předchozích přímých voleb prezidenta. Předpis výslovně zakotví pravidlo, že poslanci a senátoři smí podpořit jen jednoho kandidáta. "Konečně nebudeme svědky dohadů, zda poslanci a senátoři mohou, nebo nemohou podpořit více kandidátů," uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podotkl, že stejný názor zastává i Nejvyšší správní soud.

Pokud by některý zákonodárce byl členem více skupin navrhovatelů, nebude se přihlížet k jeho podpisu ani na jedné z kandidátních listin, navrhuje v novele vnitro. "Uznané budou podpisy zákonodárců, kteří drželi mandát v době, kdy byla podána kandidátní listina," doplnilo ministerstvo.

Kandidáti, kteří usilují o podporu více než 50.000 občanů, dostanou možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet. "Veřejnost bude moci nově připojit svůj podpis on-line, a to podobně jednoduše, jako je dnes již možné podepisovat ePetice na Portálu občana," uvedlo vnitro.

Pokud by kandidát získal na ePetici potřebných 50.000 podpisů a splnil další náležitosti, úřady ho automaticky zaregistrují jako účastníka voleb. Systém totiž zaručí, že všichni podepsaní lidé skutečně existují, jejich údaje odpovídají skutečnosti a zamezí také hrozbě duplicitních podpisů.

V případě podpisů na listinných peticích chystá vnitro změny ohledně jejich kontrol. "Pokud kandidát doloží pouze listinnou petici, ministerstvo ji bude kontrolovat až do dosažení 50.000 správných a úplných údajů, nikoliv pouze vybraný vzorek," uvedlo vnitro. Pokud kandidát předloží listiny i ePetici, kontrola skončí v okamžiku, kdy součet podpisů dosáhne 50.000.

Vnitro nepřipustilo kvůli nedostatku podpisů do letošních voleb několik kandidátů, například podnikatele Karla Diviše a Karla Janečka. Divišovi uznalo po kontrole chybovosti 49.884 platných z celkových 63.210 podpisů, Janečkovi 48.091 ze 74.208 podpisů. Diviše poté vrátil mezi kandidáty Nejvyšší správní soud. Vyřadil naopak Denisu Rohanovou, protože ji podpořili výhradně členové bývalé Sněmovny, a to ještě před vyhlášením voleb. Zákon sice takový postup výslovně nezapovídal, přesto však podle soudu není možný.