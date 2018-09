Praha - Zástupci neziskových organizací spolu s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL) dostali na dnešní schůzce od premiéra Andreje Babiše (ANO) za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Stát prostřednictvím ministerstva vnitra poskytne součinnost, následně by je byl ochoten přijmout. Po setkání s Babišem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) to novinářům řekla Šojdrová.

Nedokázala odhadnout, kdy by první děti mohly do Česka přijít. "Nebude to lehký proces, chceme vybrat co nejmladší, nedoprovázené (děti)," uvedla. Na proces nebudou směřovat české peníze, ale finance Evropské unie. "Premiér řekl, že když ty děti najdeme, najdeme rodiny, tak je můžeme přivézt," uvedla.

Babiš dosud patřil mezi nekompromisní odpůrce přijetí sirotků. Tvrdil, že dětem by se mělo pomáhat především tam, odkud pocházejí a kde bydlí. Až se hledání posune, měla by následovat další schůzka s předsedou vlády, řekla Šojdrová.