Vnitro podle svého vyjádření pro soud muselo kandidátku Rohanovou zaregistrovat

Brno - Ministerstvo vnitra podle vlastního výkladu právní úpravy nemělo jinou možnost, než kandidátku na prezidentku Denisu Rohanovou zaregistrovat pro lednovou volbu, a to přesto, že ji podpořili jen poslanci z bývalé Poslanecké sněmovny. Vnitro to uvedlo v písemném vyjádření, které si vyžádal Nejvyšší správní soud (NSS) a které je dostupné v jeho databázi. Soud se zabývá podnětem skupiny senátorů, kteří pro prezidentskou volbu podpořili Marka Hilšera a domnívají se, že při registrování Rohanové postupovalo vnitro v rozporu se zákonem. Domáhají se vyškrtnutí Rohanové z voleb. Senátorům momentálně běží lhůta k replice na vyjádření vnitra. Rozhodnutí soudu by mělo padnout nejpozději 15. prosince.

Vnitro uvádí, že zákon nestanovuje, kdy nejdříve může být kandidátní listina podána. Prezidentka České asociace povinných Rohanová ji podala už v říjnu 2021, tedy ještě před vyhlášením voleb. Ministerstvo si podle svého vyjádření nemůže domýšlet další podmínky pro kandidátní listiny, které nevyplývají přímo ze zákona, a to ani s ohledem na jejich případnou vhodnost či praktičnost. "Je čistě věcí zákonodárce, aby zhodnotil na základě dosavadní praxe vhodnost této úpravy a do značné míry liberální pravidla týkající se časové možnosti podat kandidátní listinu, a přijal případnou změnu," stojí ve vyjádření ministerstva.

Podle úřadu nepředstavuje problém ani to, že podporovatelé Rohanové od loňska nejsou členy Sněmovny. "Z volebního zákona explicitně plyne, že po podání kandidátní listiny se k následnému zániku mandátu nepřihlíží," uvedlo vnitro.

Senátoři trvají na tom, že návrh na registraci kandidáta či kandidátky na prezidenta lze podat až po vyhlášení volby. "Jeho náležitosti, včetně existence mandátu podporujícího poslance či senátora, je pak třeba posuzovat ke dni podání takového návrhu po vyhlášení volby. Registrace je tedy nepochybně nezákonná," stojí v návrhu senátorů. Právní názor ministerstva vnitra by podle senátorů vedl k absurdním důsledkům. Kladou například otázku, zda by si mohla Rohanová stejným způsobem, s mnohaletým časovým předstihem, opatřit podpisy pro prezidentskou volbu v letech 2028 nebo 2033.

NSS obdržel v souvislosti s registračním procesem pro volbu prezidenta 13 podnětů. Na soud se obrátilo pět kandidátů, které ministerstvo vnitra do voleb nepustilo, jde o podnikatele Karla Diviše a Karla Janečka, dále o Romana Hladíka, Pavla Zítka a Libora Hrančíka. NSS musí rozhodnout do 15 dnů, nejzazším termínem je podle informací na webu soudu 15. prosinec.

O Hrad se podle dosud platných registračních rozhodnutí utkají kromě Rohanové také bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.