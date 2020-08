Vnitro navrhuje, aby platy ve samosprávách v roce 2021 nerostly

Praha - Ministerstvo vnitra navrhuje, aby se v příštím roce nezměnily odměny pro představitele obcí a krajů. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici a na některé z dalších schůzí by se jím měla zabývat vláda. Ministerstvo argumentuje tím, že rozpočty samospráv poznamená letošní pandemie covidu-19, takže by je neměly zatížit další povinné výdaje. Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv podmiňují souhlas tím, že se stejně bude zacházet i s platy poslanců či senátorů. Pokud by se jejich platy zvýšily, požadují pro starosty, hejtmany a zastupitele pětiprocentní růst odměn.

Vnitro předkládá materiál upravující růst mezd v regionech každoročně, na začátku tohoto roku se odměny zvyšovaly o 10 procent. "Z hlediska dalšího navyšování odměn členům zastupitelstev je současná realita značně specifická. Rozpočty jednotlivých územních samosprávných celků výrazně postihlo snížení příjmů a zvýšení výdajů v důsledku rozšíření onemocnění covid-19," vysvětlilo vnitro, proč k 1. lednu 2021 další nárůst nenavrhuje.

Ministerstvo zdůrazňuje, že z platné právní úpravy sice plyne, že musí návrh předložit, ale už ne to, že odměny členů zastupitelstev se musí valorizovat. "Návrhem se tak sleduje záměr nezvyšovat z rozhodnutí státu mandatorní výdaje jednotlivých územních samosprávných celků pro oblast jejich samostatné působnosti prostřednictvím nárokových funkčních požitků členů jejich zastupitelstev," uvedlo ministerstvo.

Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Jihomoravský kraj předložily stejnou doporučující připomínku. Platy se podle nich nesmí zvýšit ani členům Parlamentu. Pokud by vzrostly, měly by platy v regionech stoupnout o pět procent. Vnitro k tomu uvádí, že splnění této podmínky nenáleží do jeho působnosti a nemůže ho ovlivnit.

O platech politiků se aktuálně diskutuje. Piráti navrhli, aby se v příštím roce odměny ústavních činitelů zmrazily. Konkurenční návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) počítá se snížením odměn ústavních činitelů na čtyřnásobek minimální mzdy, dotkl by se i soudců a státních zástupců.

V regionech se v posledních třech letech podle propočtů vnitra zvýšily odměny postupně víc než o třetinu. Starostové a hejtmani podle aktuálního předpisu dostávají od 42.959 do 141.766 korun v závislosti na velikosti obce. Základní plat poslanců a senátorů činí 90.800 korun.