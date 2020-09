Vnitro bude příští rok hospodařit s rozpočtem 84,3 miliardy Kč

Praha - Ministerstvo vnitra by mělo příští rok hospodařit s rozpočtem 84,3 miliardy korun. Pro letošní rok činil schválený rozpočet resortu 81,5 miliardy. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozpočet podle něj zahrnuje peníze na pokračování výplaty stabilizačního příspěvku pro policisty pro celý příští rok nebo na výškovou techniku pro hasiče.

Podle Hamáčka se podařilo dohodnout na prioritách. Policisté v Praze, Středočeském, Karlovarském kraji a částech Ústeckého a Libereckého kraje a na inspektorátu cizinecké policie v pražské Ruzyni dostávají od letošního srpna stabilizační příspěvek 2500 až 5000 korun. Pokračovat by to mělo i příští rok. Částka by měla motivovat k tomu, aby byl o práci v regionech s personálním podstavem zájem.

"Zajistili jsme prostředky na nová dálniční oddělení tak, jak jsou postupně dostavovány dálnice. U hasičů jsme se dohodli, že stejně jako letos přijdou peníze na výškovou techniku," uvedl Hamáček.

Vzhledem k tomu, jakou zátěží vzhledem ke koronavirové epidemii resort na jaře prošel, je podle Hamáčka na vnitru složité šetřit. "Přesto jsme nějaké úspory našli. Vysoutěžili jsme pohonné hmoty, ušetřili na zahraničních cestách. Na centrále jsme byli schopni nějakých 100 milionů ušetřit. Není to žádný zázrak, ale snažili jsme se," dodal ministr.

Schillerová ocenila, že hasiči a policisté plnili klíčovou roli při koronavirové krizi na jaře, pomáhali například s distribucí ochranných pomůcek. "Stabilizační příspěvek sehrává roli při stabilizaci v určitých regionech, kde se dlouhodobě nedařilo nabírat," uvedla také. Ocenila i ušetřených 100 milionů.