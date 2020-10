Vnitřní sportoviště jsou uzavřená, zatím ne pro registrované

Praha - Veškerá vnitřní sportoviště včetně hal, tělocvičen a zimních stadionů jsou uzavřena už ode dneška. Týká se to zatím ale jen veřejnosti, registrovaní sportovci tam na trénink a na zápasy do neděle mohou. Pro ně se uzavřou v pondělí. Vyplývá to z vládního opatření, které na svém webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula na čtvrteční tiskové konferenci v souvislosti s dnešní uzavírkou hovořil jen o fitness centrech, posilovnách a bazénech, ale obecně se to pro rekreační sportovce týká všech krytých sportovišť.

Sportovci registrovaní ve svazech, kteří se připravují na svazové soutěže, ještě tři dny do hal mohou. ČTK to potvrdily i Národní sportovní agentura a právní výklad České unie sportu. "Zákaz se tedy týká všech hobby sportovců a pravděpodobně i organizovaných sportovců 'nesoutěžících' pod svazem (např. sportovci České obce sokolské v rámci svých aktivit)," doplnil právník Daniel Viduna.

Vedle vnitřních sportovišť se ode dneška uzavřely také vnitřní prostory spojené s venkovními sportovišti. Registrovaní sportovci mohou do neděle fungovat v současném režimu, ale od pondělka se i na ně začne vztahovat omezení tréninku na maximálně dvacet osob venku a bez zázemí v podobě šaten a sprch.

Tato omezení, která vláda přijala ve snaze o zpomalení šíření koronaviru v Česku, by měla skončit 25. října. U opatření přijatých v posledních dvou týdnech ale stanovený termín účinnosti nikdy neplatil, ještě před jeho koncem přišly přísnější restrikce.