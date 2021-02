Vnímání covidu se za uplynulý rok velmi změnilo, říká ředitel školy

Praha - Reakce na výskyt nákazy covidu-19 ve škole se za uplynulý rok výrazně změnily. Zatímco loni v březnu informace o podezření na infekční dítě v první škole v Česku vyvolala u řady lidí strach a vzbudila ohromný zájem médií, v současnosti už to lidé vnímají téměř jako běžnou věc. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel Petr Karvánek ze ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6, která měla loni jako první v ČR třídy v karanténě. Od té doby nemoc prodělalo několik desítek dětí i zaměstnanců školy včetně ředitele. Vláda podle něj situaci nezvládá. Karvánek se proto obává, že současná výuka na dálku brzo neskončí.

První případ nákazy covidem-19 se v Česku potvrdil 1. března 2020. O tři dny později, tedy 4. března, musely v ZŠ Antonína Čermáka některé třídy do izolace kvůli tomu, že se koronavirus vyskytl v rodině dvou žáků.

"Když si na to teď vzpomenu, tak to byly jedny z nejhorších dnů v mém životě, protože to byla úplně nová situace," uvedl Karvánek. Vyděsil ho zájem, který už jen podezření na výskyt nového koronaviru ve škole vzbudil v médiích. "Měl jsem největší množství telefonátů za svůj život v jeden den, bylo jich třeba 150," řekl. Podle něj se od té doby do současnosti vnímání covidu-19 až neuvěřitelně změnilo. "Dneska, když mi někdo (kvůli nákaze) zavolá, tak je to všechno v klidu," řekl.

Od zahájení školního roku dosud podle něj prodělalo covid-19 zhruba 30 ze 100 zaměstnanců školy a asi 50 z 650 dětí. Nejvíc případů bylo na přelomu září a října, uvedl. Sám strach z onemocnění neměl ani před rokem. "Já jsem si nedovedl představit, že bych mohl zemřít. Toho se nebojím, protože si říkám, že to máme někde napsané, co se má stát a stejně se tomu nevyhneme," vysvětlil.

Škola podle něj prožila od loňského března několik různých období. Po náročném jaru s narychlo připravenou výukou na dálku se v září všichni vrátili do školy s velkým elánem dohnat, co se dá. V polovině září se ve škole rozšířil covid-19 mezi učiteli druhého stupně a onemocnělo i celé vedení včetně ředitele. Z domova nařídil distanční výuku druhého stupně, která potom v souvislosti s vládními opatřeními fungovala do konce listopadu. Po krátkém obnovení prezenční výuky ale od nového roku vláda školy opět uzavřela, otevřené zůstaly jen první a druhé třídy. "Teď zase čekáme (na otevření zbytku tříd) a už víme, že čekání je skoro marné," řekl Karvánek.

Vláda podle něj rozhoduje a komunikuje špatně. "Přijde mi, že se dostala do hrozného chaosu," řekl. Za nesmysl považuje mimo jiné povinné nošení roušek ve školách. Pozastavil se nad tím, proč šestileté děti ve školce roušku mít nemusí, když stejně staří prvňáci ve škole ano. Základní školy podle něj měly zůstat otevřené i pro deváťáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky na střední školy. Uvítal by, kdyby do škol mohly co nejdřív začít chodit i ostatní ročníky. Ve smysl pravidelného testování na covid-19, který by chtělo zavést ministerstvo školství, moc nevěří. Podle něj se nedá čekat, že by ho vláda dokázala zařídit.