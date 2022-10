Vnější napájení Záporožské jaderné elektrárny se podle MAAE povedlo obnovit

Kyjev - Vnější napájení Ruskem okupované ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, které bylo přerušeno v důsledku ruského ostřelování, se povedlo obnovit. Na twitteru to dnes odpoledne oznámil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelo Grossi. Elektřinu, potřebnou pro bezpečnost zařízení, podle ukrajinské společnosti Enerhoatom vyráběly dočasně generátory.

"Náš tým na místě mě informoval, že vnější napájení Záporožské jaderné elektrárny je obnoveno," informoval odpoledne Grossi na twitteru. "Provozovatel Záporožské JE tvrdí, že ranní výpadek způsobilo poškození v důsledku ostřelování vzdálené rozvodny, což zdůrazňuje, jak je situace nejistá," poznamenal a upozornil, že ochranné pásmo kolem zařízení je nutné vybudovat co nejdříve.

Ruské rakety dnes ráno podle Enerhoatomu poškodily trafostanici Dniprovska v Dněpropetrovské oblasti a v důsledku se havarijně odpojilo elektrické vedení mezi stanicí a elektrárnou, čímž se atomová elektrárna ocitla úplně bez dodávek elektřiny zvenčí. Automaticky se ale zapnuly generátory. Enerhoatom pro ně vypravil další dodávku paliva, ale kolonu podle něj ruští vojáci do zařízení, které okupují od počátku října, nevpustili.

Ruské ostřelování a poškozování ukrajinské energetické infrastruktury spojené s provozem jaderných elektráren jsou stejným projevem jaderného terorismu jako přímé ostřelování Záporožské jaderné elektrárny a vedou ke stejným následkům a hrozbě radiační havárie, varoval Enerhoatom. "Ruští okupanti nadále ignorují jadernou a radiační bezpečnost největší jaderné elektrárny v Evropě a ohrožují svět jadernou katastrofou," zdůraznila společnost.

Podle dřívějšího prohlášení Grossiho byl dnešní výpadek v dodávkách elektřiny pro životně důležité bezpečnostní systémy elektrárny už druhý během pěti dnů. Sdělil tehdy, že podle týmu pozorovatelů MAAE v Záporožské jaderné elektrárně zajišťovaly elektřinu pro zabezpečovací funkce záložní dieselové generátory. "Tato opakovaná ztráta externího napájení elektrárny představuje hluboce znepokojivý vývoj a zdůrazňuje naléhavou potřebu jaderné bezpečnosti a ochranné zóny kolem areálu," napsal Grossi na twitteru.

Grossiho v úterý přijal v Petrohradu ruský prezident Vladimir Putin, který situaci kolem elektrárny označil za znepokojivou. Grossi podle tiskového prohlášení MAAE na schůzce se šéfem Kremlu žádal vytvoření ochranné zóny kolem elektrárny. "Situace kolem Záporožské jaderné elektrárny je stále nebezpečnější a prekérnější, časté vojenské útoky mohou ohrozit jadernou bezpečnost," uvedl Grossi. "Nyní více než kdy dříve ... je potřeba vytvořit ochrannou zónu kolem elektrárny," vyzval. Podle agentury DPA mu jde o to, aby v oblasti zavládl klid zbraní, součástí plánu není demilitarizace a stažení ruských jednotek z areálu.

Šéf MAAE o situaci kolem největší jaderné elektrárny v Evropě jednal minulý týden v Kyjevě. Bylo to krátce poté, co Putin oznámil, že vládě nařídil převést toto zařízení do ruského vlastnictví. V ukrajinském hlavním městě Grossi řekl, že MAAE navzdory Putinovu dekretu elektrárnu považuje za ukrajinskou.