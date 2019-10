Vně ISS poprvé pracoval čistě ženský tým

ISS (oběžná dráha) - Poprvé v historii Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) pracoval dnes vně orbitálního komplexu pouze ženský tým. Americké astronautky Christina Kochová a Jessica Meirová měly za úkol nahradit regulátor napájení, který uplynulý víkend vypověděl službu. Výstup mimo stanici, který bylo možné sledovat přes internet, letové středisko sice naplánovalo na 5,5 hodiny, ale trval déle.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) na twitteru informoval, že její astronautky zahájily pracovní směnu ve 13:38 SELČ, kdy provoz skafandrů přepnuly na bateriový provoz. Zpátky v přechodové komoře pak byly až po 20:30 SELČ.

Kochovou a Meirovou během jejich práce v přímém spojení pozdravil z Bílého domu prezident Donald Trump. První výstup ženského týmu, složeného ze dvou amerických astronautek, do otevřeného kosmu přitom označil za "vpravdě historickou událost". "To, co děláte, je neuvěřitelné. Jste opravdu stateční lidé," řekl jim Trump.

Meirová mu poněkud skromně odpověděla, že "je to jen poprvé, kdy jsou venku ve stejnou dobu dvě ženy". "Pro nás je to skutečně jenom to, že děláme svou práci," poznamenala.

Pro Meirovou to přitom byla teprve první pracovní směna v otevřeném kosmickém prostoru. Podle statistik NASA je jich dnešním dnem už 221 a doposud se jich účastnilo 14 žen, Meirová je patnáctou.

Úkolem astronautek bylo vyměnit staré zařízení regulující napájení pro jednu ze tří nových baterií, které minulý týden instalovala Kochová s Andrewem Morganem. To, že regulátor nefunguje správně, odborníci právě zjistili, když se pokusili zprovoznit nově připojené baterie k napájecímu systému.

Původní nikl-vodíkové baterie astronauti mění od loňského roku za nové a výkonnější lithium-iontové. Kvůli nynější závadě se NASA rozhodla obnovu baterií dočasně pozastavit.

Oběma astronautkám pomáhali v práci ze stanice Ital Luca Parmitano a Američan Andrew Morgan. Parmitano, který je velitelem ISS, obsluhoval robotickou paži Canadarm2 a Morgan měl na starosti dohled nad přechodovou komorou a správnou funkčností skafandrů.

Výstup Kochové a Meirová byl dlouhodobě připravovaný, původně obě astronautky ale měly vystoupit do volného prostoru až příští týden v pondělí, a to právě kvůli další výměně baterií. Jejich směna ale byla uspíšena a změněna na opravu regulátoru. Inženýrům NASA dnes astronautky také pomáhaly zjistit příčinu problému, neboť jde o již druhou závadu na tomto zařízení po výměně baterií.

"Když máte jednu závadu, řeknete si, že je to zajímavé, když ale máte dvě, tak zastavíte a zamyslíte se nad tím," vysvětlil Kenny Todd z vedení mise ISS. Dodal, že jakmile odborníci zjistí důvod opakované závady, bude posádka stanice s výměnami baterií pokračovat.