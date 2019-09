Vltava loni v sezoně přilákala téměř 6 milionů rekreantů

České Budějovice - Vltavu loni v hlavní části sezony využilo k rekreaci téměř šest milionů lidí. Jde o údaje od dubna do konce října 2018 pro celou řeku od jejího začátku až po soutok v Mělníku s výjimkou Prahy. Největší zájem je o zónu od pramenů Vltavy přes lipenskou přehradu až pod Vyšší Brod, kam loni v sezoně zavítalo téměř 1,5 milionu turistů. Novinářům to dnes řekli zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

"V některých úsecích a v některém čase je koncentrace lidí na Vltavě vysoká. Ale stále zůstává spousta možností, jak tento stav změnit," uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek. Nejexponovanějším obdobím na řece bývá začátek prázdnin. Jde hlavně o úsek od Vyššího Brodu, kde je velký zájem o splutí řeky. Analýza o počtu turistů vychází z anonymizovaných dat získaných od mobilního operátora. "Druhou nejnavštěvovanější oblastí po té vodácké je pak zóna vymezující lokality přehrad Orlík, Kamýk, Slapy a Vraného nad Vltavou," uvedl Polášek.

Podle něj jsou však u řeky místa, kde lze výhledově počet návštěvníků navýšit. Jde prý například o oblast Českých Budějovic a okolí, kde loni Vlatvu navštívilo 385.470 lidí. "Myslíme si, že v tomto případě je zde potenciál, kdy by se to číslo mohlo zdvojnásobit," řekl.

Analýza vychází z údajů od turistů, kteří v daném místě stráví více než den, i od jednodenních návštěvníků. Turistický ruch v okolí Vltavy přináší podle Poláška tržby přibližně kolem 20 miliard korun. "Z toho jsou příjmy pro veřejné rozpočty přibližně čtyři miliardy korun. Ale ten přínos může být ještě vyšší," řekl.

Jihočeský kraj patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější regiony v republice. Podle statistického úřadu je třetím nejnavštěvovanějším krajem v ČR. Více turistů míří jen do Prahy a do Jihomoravského kraje. "Jižní Čechy pro řadu turistů znamenaly hlavně Lipno a Český Krumlov, čímž jsme se dostali do takového stereotypu. Chtěli jsme sem přilákat více turistů a rozložit jejich zájem po celém kraji," řekla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).