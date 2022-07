Vlna veder může ekonomiky připravit o miliardy, lidé méně nakupují i pracují

Madrid/Lisabon/Paříž - Současná vlna veder spolu s těmi předchozími i očekávanými může ekonomiky jednotlivých zemí připravit o miliardy, píše ve své analýze francouzský server BFM TV. Se stoupající teplotou klesá produktivita a efektivita práce, lidé mění své návyky a snižují spotřebu některých výrobků, včetně masa nebo čokolády. Jiné oblasti hospodářství si naopak polepší, roste spotřeba energie díky častému používání klimatizace.

Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že v letech 1980 až 2020 extrémní výkyvy počasí způsobily 32 evropským státům ztráty 450 až 520 miliard eur (11 až 12,7 bilionu korun). Jen zhruba čtvrtina až třetina těchto ztrát byla kryta pojištěním.

Vedra v roce 2003 srazila hospodářský růst Francie o jednu až dvě desetiny procentního bodu. Tehdy ovšem extrémně vysoké teploty panovaly dva týdny, zatímco letos má za sebou Francie nejteplejší květen ve své historii, druhý nejparnější červen od roku 1947 a červenec zatím vypadá také velmi nadprůměrně.

Rok 2003 znamenal ve Francii zlom v přístupu k vlnám vedra. Během horkého léta, kdy se teploty poměrně často pohybovaly nad 40 stupni a nemocnice sháněly ventilátory pro ochlazování pacientů, zemřelo ve Francii na 19.000 lidí. Po celé Evropě to bylo 70.000 úmrtí spojených s horkem. Francie se po osudném létě začala problematikou intenzivně zabývat, loni tam kvůli vedrům zemřelo 204 seniorů, píše server Ouest France.

Podle ministerstva obchodu Spojených států reaguje 70 procent hospodářství na změny počasí. Změny klimatu tedy ovlivňují většinu činností, píše BFM TV.

Mezinárodní organizace práce (ILO) odhaduje, že pokud stoupne teplota nad 33 stupňů, propadne se produktivita a efektivita práce zaměstnanců na polovinu. Největší vliv mají vysoké teploty ve stavebnictví, dopravě, zemědělství a lesnictví. Do roku 2030 by mohl počet odpracovaných hodin klesat o více než dvě procenta ročně, což by odpovídalo 80 milionům pracovních míst na plný úvazek. V jihovýchodní Asii a Africe by to mohlo být až pět procent ročně. Teploty by byly tak vysoké, že lidé budou pracovat pomaleji nebo nebudou jistou část dne moci pracovat vůbec, vysvětluje ILO.

Vedro má také tendenci brzdit spotřebu lidí. Při vlně horka v srpnu 2003 klesla ve Francii spotřeba téměř o tři procenta. Při vysokých teplotách lidé méně nakupují oblečení a potraviny, nejčastěji maso, čokoládu a čerstvé ovoce a zeleninu, jejichž cena rapidně stoupá, píše BFM TV.

Extrémní počasí zatěžuje také zdravotnictví, je více úmrtí, rostou náklady na lékařskou péči. Lidé při vyšších teplotách i kvůli různým omezením méně cestují, což snižuje jejich kvalitu života. Finanční dopad na zdravotnictví nelze podle BFM TV vyčíslit, ale zařízení i personál jsou po dvou pandemických letech méně odolní než dřív.

Na jihu Evropy hasiči dál bojují s lesními požáry, vlna veder tam zmírňuje

Na jihu Evropy několik tisíc hasičů už týden bojuje s lesními požáry, které si ve Španělsku, Portugalsku a Francii vyžádaly preventivní evakuace tisíců lidí. Mnohde hoří v blízkosti turistických destinací, například v jihošpanělské provincii Málaga, na severu řecké Kréty či na jihozápadním pobřeží Francie. Podle televize Euronews letošní vlna lesních požárů přišla dříve než obvykle kvůli dlouhodobému suchu a vedrům, které odborníci přičítají klimatickým změnám. Portugalsko a Španělsko o víkendu informovaly, že za předchozí týden zemřelo zřejmě v souvislosti s horkým počasím v obou zemím asi tisíc lidí, většinou seniorů.

Zatímco extrémní vedra se na jihu Evropa pomalu zmírňují, nejvyšší varování před vedry na pondělí a úterý poprvé v historii vydala Británie, kde očekávají překonání dosavadního rekordu z roku 2019 (38,7 stupně Celsia). Varování před velmi vysokými teplotami vydali také meteorologové v Německu a Rakousku. V Německu by se v úterý mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, v Rakousku očekávají teplotní maximum 37 stupňů ve středu.

K rekordům se během týdne přiblížily teploty v Portugalsku, kde ve čtvrtek zaznamenali v obci Pinhao na severu země 47 stupňů; dosavadní portugalský rekord je ze srpna 2003, kdy v obci Amareleja na jihovýchodě země naměřili 47,3 stupně. I ve Španělsku, zejména v Andalusii a Extremaduře, teploty během týdne překročily 45 stupňů, ani tam ale nebyl pokořen absolutní španělský rekord, ten je z loňského srpna, kdy v andaluském Montoru naměřili 47,4 stupně.

Vlna veder ve Španělsku by měla skončit v pondělí, ač teploty zůstanou stále vysoké, uvedl meteorologický ústav AEMET. I dnes v zemi teploty překračovaly 40 stupňů, a ztěžovaly tak práci hasičům, kteří bojují stále s asi třemi desítkami požárů, mnohde v hornatém, těžko přístupném terénu.

Institut Karla III. spadající pod ministerstvo zdravotnictví o víkendu uvedl, že od začátku vlny veder ve Španělsku 10. července do pátku zemřelo na 360 lidí, jejichž příčina úmrtí mohla souviset s extrémními horky. V Portugalsku v sobotu ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že za sedm dní zemřelo zřejmě kvůli horku na 660 lidí, většinou seniorů.

Požáry lesa ohrožují už několik dní i kempy na jihofrancouzském pobřeží Atlantiku v oblasti La Teste-de-Buch jihozápadně od Bordeaux a kolem asi 70 kilometrů vzdáleného města Landiras. V těchto dvou oblastech muselo preventivně opustit domovy nebo turistické ubytování na 14.000 lidí a plameny tam sežehly na 10.500 hektarů porostu. Podle místních úřadů je situace stále nepříznivá kvůli větru a horku.

V Řecku se hasiči od pátku snažili uhasit požáry mimo jiné u města Rethymno na severu Kréty, dnes se jim je podle agentury AMNA podařilo dostat pod kontrolu. Na místě ale zůstávají, protože kvůli větru hrozí opětovné rozdmýchání ohně.