Vlna solidarity s Ukrajinou napříč českou společností pokračuje

Praha - Pátý den ruské invaze na Ukrajinu pokračuje nebývalá vlna solidarity napříč českou společností. Ministerstva, kraje, města, spolky, školy, soukromé firmy i jednotlivci organizují finanční a materiální pomoc pro Ukrajince v jejich vlasti nebo nabízejí pomoc, zázemí i práci těm, kteří se kvůli válce uchýlili do České republiky. Stát chce pomoc lépe koordinovat. Po celé zemi vznikají centra pro pomoc uprchlíkům. Na žádost slovenské policie bude 50 českých policistů pomáhat na slovensko-ukrajinské hranici s registrací uprchlíků. Ministerstvo obrany chystá darovat Kyjevu vojenský zdravotní materiál, o víkendu vyslalo na Ukrajinu dva vlaky s vojenskou pomocí za zhruba 600 milionů korun. Odnětí bankovní licence se zřejmě nevyhne banka Sberbank CZ, která doplatila na své vazby na Rusko.

Zatím bylo po ruské agresi na Ukrajině vydáno 2000 humanitárních víz, do Česka už ale přišlo podle odhadů úřadů o tisíce lidí víc. Zatím ale nebylo ani zdaleka zaplněných 5000 míst centrálně určených pro ubytování příchozích lidí. Využily je dosud stovky osob, řekl po dnešním jednání Ústředního krizového štábu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ve všech krajích vzniknou asistenční centra na pomoc Ukrajincům přicházejícím do země. Budou řešit ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Vzniklo také Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, v němž budou hasiči, policisté i zástupci správy ubytovacích zařízení.

Česká republika kromě humanitární pomoci už na Ukrajinu poslala i vojenskou pomoc, konkrétně dělostřeleckou munici za asi 37 milionů korun, desítky tisíc ručních zbraní a miliony kusů munice pro ně za 188 milionů korun a blíže nespecifikovaný vojenský materiál v hodnotě 400 milionů korun. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) její resort chystá ještě vojenský zdravotní materiál, na Ukrajinu by se měl dostat v tomto týdnu. Návrhy daru munice nebo zbraní na Ukrajinu předložili i čeští zbrojaři.

Policie dnes oznámila, že Česká republika vyšle na žádost slovenské policie na hranice s Ukrajinou 50 policistů. Jejich úkolem bude pomáhat při registraci lidí, kteří míří z válkou sužované země na Slovensko. Český policejní kontingent by měl odjet v úterý, zůstat má čtyři týdny. Dalších 40 policistů je Česko připraveno poskytnout unijní agentuře Frontex.

Pokud by se Češi chtěli zapojit přímo do bojů na Ukrajině, mohou tak podle současných zákonů legálně učinit pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Miloš Zeman se staví podle svého mluvčího v principu příznivě k této možnosti. Ve čtvrtek o tom bude prezident mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS), vyžádá si také stanoviska ministerstev obrany, vnitra a zahraničí. Fiala by s individuálními případy, aby dotyční nebyli potrestáni, souhlasil. Opakovaně vyzval zájemce o pomoc, aby se zapojili do humanitární pomoci Ukrajině. Ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda odhadl, že na Ukrajinu by chtělo odjet několik set Čechů. Kvůli společnému postupu je vyzval k registraci.

Vazby na Rusko měly fatální dopady pro českou banku Sberbank CZ. Česká národní banka dnes oznámila, že zahájila kroky k odnětí bankovní licence této bance. Důvodem je zhoršení situace Sberbank CZ v souvislosti s odlivem vkladů po napadení Ukrajiny Ruskem. Centrální banka vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Sberbank CZ dočasně umožnila karetní transakce s denním limitem 1000 Kč na kartu, své pobočky ponechala zavřené a zastavila transakce internetového bankovnictví. Peníze na účtech této banky stále mají i některé obce, kraje a organizace. Například Kraj Vysočina má u ní má stále zřejmě přes dvě miliardy korun a v uplynulých dnech se mu podařilo převést jen část vkladů. Nyní zjišťuje, zda jeho vklady pokryje zákonné pojištění bank. Pražský magistrát má na spořicím účtu u Sberbank 160 milionů korun, které dosud nestihl převést. Vklady klientů všech bank jsou ze zákona pojištěny do 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu korun) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

Úřady práce a Česká správa sociálního zabezpečení požádaly své klienty s účtem u Sberbank, aby jim nahlásili jiné konto či adresu pro doručení penzí, rodičovské a dávek, a to i on-line. Výplatu jim nyní pozastavily.

Česká vláda kromě pomoci dál vyjadřuje i výraznou politickou podporu Ukrajině a jejímu vedení. Fiala podpořil snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Je podle něj třeba dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podle tamních médií podepsal žádost o přijetí své země do EU na základě nové speciální procedury. Česká politická scéna je v postoji k ruské agresi a podpoře Ukrajiny naprosto jednotná, řekl Fiala po dnešním jednání s šéfy parlamentních komor a opozice. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš svého předchůdce v premiérském křesle ocenil za chování v současné krizi.

Pomoc mezi Českem a Ukrajinou pomáhají zajišťovat vlaky Českých drah i soukromých dopravců. České dráhy zatím vypravily tři humanitární vlaky s pomocí, zpátky přepraví do bezpečí hlavně ukrajinské ženy a děti. Společnost RegioJet od úterý spustí společně s nákladními dopravci ČD Cargo a Rail Cargo Group každodenní humanitární vlakový most mezi Ukrajinou a Prahou. Bude zajišťovat evakuaci osob a přepravu humanitární pomoci ze sbírky organizace Člověk v tísni, která už na pomoc Ukrajině vybrala přes 350 milionů korun. Celkem se u českých neziskových organizací sešlo na pomoc Ukrajině minimálně 410 milionů korun a částky neustále rostou.

Spolu s pomocí Ukrajině a jejím obyvatelům přibývá také kroků vůči Rusku, případně i Bělorusku, jimiž různé instituce vyjadřují nesouhlas s ozbrojeným útokem na sousední zemi. Mnohé kraje, města, univerzity a další instituce vypovídají partnerství s ruskými protějšky a organizátoři akcí ruší účast ruských společností, umělců či sportovců.

Kvůli nedělnímu nařízení ruského prezidenta Vladimira Putina uvést uvést jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti vzrostly i v Česku obavy z možného použití jaderných zbraní. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes na twitteru uvedl, kvůli řadě dotazů k této věci zveřejnil na webu úřadu základní pokyny pro přípravu ochrany před jaderným útokem. Odkaz ale nějakou dobu nefungoval, předsedkyně SÚJB Dana Drábová poté sdělila, že web byl kvůli obrovskému zájmu uživatelů zahlcen. Protože nebyl dostupný, informace zveřejnila na twitteru. Zdůraznila, že její úřad se zabývá mírovým využitím jádra. "V tomhle jsme poučení laici, ale aspoň takhle. Snad to nebude nikdy potřeba," dodala.