Vlkanova stihl v Plzni jeden trénink, pak pomohl asistencí k výhře nad Slováckem

Plzeň - Přestože záložník Adam Vlkanova po příchodu z Hradce Králové stihl s fotbalisty Plzně jediný trénink, v utkání šestého kola první ligy proti Slovácku nastoupil v základní sestavě a obhájcům titulu hned pomohl asistencí k domácímu vítězství 3:0. Vlkanovu úspěšný debut ve Viktorii hodně potěšil, nervózní prý nebyl.

"Je lepší být hozený do vody, než na něco čekat. Člověk nemůže nad ničím přemýšlet a jde do toho. Jsem rád, že to takhle bylo a že to tak krásně dopadlo. Nervozitu nemívám, spíš se na každý zápas těším," řekl na tiskové konferenci Vlkanova, jehož přestup oba kluby oficiálně oznámily až dnes v poledne.

Už ve 42. sekundě v Doosan Areně připravil vedoucí branku Janu Kopicovi. "To, že jsme dali hned v první minutě gól, hodně pomohlo. I mně se uvolnily nohy," přiznal sedmadvacetiletý ofenzivní záložník.

Při své premiéře v plzeňském dresu na trávníku vydržel 69 minut, ke svému výkonu měl určité výhrady. "Vždycky se dá něco zlepšit. Bylo tam pár ztracených míčů, občas nějaké napadání šlo udělat trošku líp, ale to si pak řekneme asi s trenéry," uvedl Vlkanova.

Přestože v Hradci Králové hrál spíše z levého křídla, za Viktorii nastoupil na podhrotové pozici. "Pro mě to není nějaká velká změna. Já jsem na podhrotu hrával. Mně je v podstatě jedno, jestli hraju zleva, zprostředka nebo zprava. Hlavně budu rád, že budu moct být na hřišti," řekl hráč s jedním startem za národní tým.

Dlouho nevěděl, zda Hradec, kde strávil většinu kariéry a dělal tam i kapitána, v tomto přestupovém období vůbec opustí. Východočeši se v létě nedomluvili s pražskou Slavií, která o Vlkanovu měla také zájem.

"Jsem strašně rád, že to dopadlo tak, že jsem v Plzni. Jenom po prvních dvou dnech vidím, jak obrovský je to rozdíl ve všem, i oproti Hradci. Jsem rád, že jsem se mohl takhle posunout o krok výš. Doufám, že se nám bude dařit," prohlásil odchovanec "Votroků".

Těší se i na zápasy ve skupině Ligy mistrů, kde svěřenci trenéra Michala Bílka narazí na giganty Bayern Mnichov, Barcelonu a Inter Milán. "Jako malý kluk jsem měl dva sny. Dostat se do reprezentace, což se mi na posledním srazu povedlo. Liga mistrů byl druhý sen. Můžu tady klukům jenom poděkovat, protože to je jejich zásluha. Musím se pokusit jim to vrátit na hřišti v lize i v Lize mistrů. Jsem strašně moc rád, že u toho také mohu být," dodal Vlkanova.