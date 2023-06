Vlk vypuštěný do volné přírody v Krušných horách se zřejmě usadil v Sasku

Zraněný vlk, kterého po uzdravení vypustili zoologové do volné přírody letos v lednu v Krušných horách, se zřejmě usadil v Sasku. Fotograf ho zachytil nedaleko německé Pirny v oblasti mezi Ústím nad Labem a Drážďany, což je vzdušnou čarou asi 90 kilometrů od místa vypuštění.

Ústí nad Labem - Vlk, kterého vypustili zoologové do volné přírody letos v lednu v Krušných horách, se zřejmě usadil v Sasku. Fotograf ho zachytil nedaleko německé Pirny v oblasti mezi Ústím nad Labem a Drážďany, což je vzdušnou čarou asi 90 kilometrů od místa vypuštění. ČTK o tom dnes informovala Tereza Pospíchalová, mluvčí Mendelovy univerzity v Brně.

Vlk byl v péči zoologů poté, co utrpěl vážná zranění při srážce s vozidlem. Teď to vypadá, že se pohybuje v okrese Saské Švýcarsko. Fotograf Gerd Eiselt, od kterého Mendelova univerzita v Brně získala souhlas s publikací snímků, jej zachytil v okolí města Bad Gottleuba-Berggießhübel. Je to druhý potvrzený záznam tohoto jedince ze stejné oblasti během června.

Odborníci z fotografií usuzují, že vlk je v dobré kondici. "Je zřejmé, že mladý samec jednoznačně opustil mateřskou smečku a je ve stádiu rozptylu. Podobně jako jiní jedinci ve stejném věku se může přemisťovat na značné vzdálenosti," uvedl zoolog Martin Duľa, který se dlouhodobě věnuje potravní a populační ekologii velkých šelem v podmínkách střední Evropy. "Jestli se mladý samec z Krušných hor usadil u Drážďan trvale, ukáže další období. Osud jedince budeme i nadále sledovat," dodal Duľa.

Zdokumentování pohybu je důležité pro vyhodnocení historicky prvního vypouštění zachráněného vlka v Česku. Vzhledem k velké mobilitě vlků musí odborníci spolupracovat s německými organizacemi zabývajícími se monitoringem a výzkumem vlků. "Navzdory spekulacím o tom, že ve volné přírodě vlk živoří, se znovu potvrdilo, že jeho vypuštění bylo nejlepší možné řešení. A svědčí také o dobré přípravě v záchranné stanici v koordinaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR," řekl zoolog.

Zhruba měsíc po vypuštění vlka do krušnohorské přírody přestal fungovat telemetrický obojek. Vědci proto jeho pohyb nadále sledovali pomocí fotopastí. V únoru jej opakovaně zachytila fotopast v okolí Božího Daru na Karlovarsku, v březnu se objevil na fotopasti myslivců poblíž Karlových Varů. V dalších měsících měli zoologové jen sporadické zprávy o jeho výskytu.