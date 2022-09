Vlk nalezený na Karlovarsku má rozsáhlejší zranění, zůstává na klinice v Praze

Bublava (Sokolovsko) - Krušnohorský vlk, kterého našli houbaři zraněného v sobotu na Karlovarsku, má rozsáhlejší zranění, než se předpokládalo. Zůstává tak na veterinární klinice v Praze, kde ho čekají další vyšetření a následně i operace. Do volné přírody už se nevrátí. Bublavská záchranná stanice Drosera, která se o vlka stará, již pro něj připravuje výběh, řekl dnes ČTK vedoucí stanice Vladimír Tomáš Smolík.

Sražené zvíře našli houbaři v silničním příkopu mezi obcemi Horní Blatná a Potůčky na Karlovarsku. Ležel tam možná i několik hodin, nemohl se postavit na zadní nohy. Na pomoc mu proto přijeli zástupci z bublavské záchranné stanice, která má dané území na starosti. Zda jde skutečně o vlka, posuzovali i odborníci z plzeňské zoo.

Původně veterináři předpokládali, že jde pouze o otok, který tlačí na míchu. Další vyšetření ale ukázala, že vlk potřebuje operaci levé zadní kyčle. Raněné zvíře proto převezli na kliniku v Praze. Zranění se ale ukázala být ještě závažnější.

"Zjistilo se, že má vážná zranění na celém těle, takže to bude trvat dlouho. Za týden nám mají volat, takže uvidíme, co bude dál. Operace nějaká určitě bude, ale to bude to poslední, co ho čeká. Nejprve ho musí dát do kondice a vykrmit, aby to všechno vydržel," řekl Smolík. Péče o vlka tak může podle odhadů trvat až několik měsíců.

Návrat do volné přírody již nepřipadá v úvahu. "Je to mladý vlk, který si asi neumí ani ulovit. Kdyby byl ve smečce, tak by ho nepřijali a zabili. A po takové dlouhé době bude tolik zvyklý na lidi, že ve volné přírodě by neměl šanci," řekl vedoucí. Až se zvíře uzdraví, čeká ho návrat do bublavské stanice. "Určitě se o něj postaráme, připravíme mu výběh," dodal.

Lidé mohou přispět na jeho léčbu na účet číslo 6005200359/0800. Náklady budou podle Smolíka vysoké, odhadem desítky tisíc korun.

Vlka monitorují přírodovědci v Krušných horách již několik let. První výskyt na území Krušných hor potvrdily fotopasti v roce 2017 a Krušné hory se tak staly teprve druhým teritoriem s potvrzeným výskytem této šelmy v České republice. V současnosti se na tomto území vyskytují asi dvě smečky a pravděpodobně jeden vlčí pár.