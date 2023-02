Vlk, který se zranil v Krušných horách, běhá po lesích, u vesnic se nezdržuje

Karlovy Vary - Vlk, kterého v září našli zraněného po srážce s autem na Karlovarsku a po uzdravení ochranáři znovu vypustili v Krušných horách, se úspěšně začlenil do místních lesů. Zjistili to vědci z Mendelovy univerzity v Brně, kteří šelmě nasadili telemetrický obojek přinášející data o její poloze. Vlk se za měsíc pohyboval po 300 kilometrech čtverečních, což je zhruba desetina rozlohy Karlovarského kraje, a nezdržoval se poblíž vesnic. Odborníci v terénu ověřovali lokality jeho výskytu, pátrali po zbytcích kořisti, stopách nebo trusu, uvedla Karolína Šůlová z Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Telemetrický obojek se ale poškodil, další informace o ní by měly přinést fotopasti nebo genetické analýzy trusu.

„Data z telemetrického sledování ukazují, že pohybová aktivita vlka v Krušných horách byla v posledním měsíci značná a zvíře vykazovalo typické známky chování vrcholového predátora, který se pohybuje na rozlehlém území v řádech stovek kilometrů čtverečních," uvedl zoolog z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa. Měsíc sledování podle něj ukázal, že rozhodnutí o vypuštění rehabilitovaného zvířete bylo správné.

Projekt je v Česku unikátní, protože je to poprvé, kdy byla vypuštěna zpět do přírody velká šelma. Navíc šlo o zvíře, které bylo v době vypuštění staré zhruba devět měsíců a předchozí čtyři měsíce strávilo rehabilitací po náročné operaci. Za jeden měsíc života ve volné přírodě se vlk pohyboval na rozloze zhruba 300 čtverečních kilometrů, což je podle vědců srovnatelné s jinými vlky, kteří dosud byli v podobných podmínkách sledováni. Data z telemetrie ani nenaznačila, že by se vlk zdržoval v blízkosti vesnic, naopak většinu času trávil v lesích nebo na loukách, uvedla Šůlová.

Vlka sledovali ochranáři také pomocí fotopastí nebo stopování. Díky tomu se podařilo zjistit, že vlk se pohybuje stále v předpokládaném teritoriu své mateřské smečky. Ačkoliv se nepodařilo zaznamenat všechny vlky současně, pár dnů po vypuštění fotopast Hnutí DUHA natočila vlka a následně celou smečku během 24 hodin. Na místech jeho předchozího pobytu našli zbytky kořisti, kosti, krev nebo trus, který vědci podrobí dalším analýzám.

Ochranáři doufají, že se vlka podaří zachytit v přítomnosti jeho rodičovské smečky. "Stále je velká šance, že bude smečkou přijat. I pokud by se se smečkou nespojil, neznamená to pro něj ohrožení života, ale bude pro něj náročnější sám lovit větší kořist. Není pro něj lepší řešení, než dát mu šanci přežít ve volnosti. Opětovné umístění do zajetí by pro něj bylo vzhledem k jeho věku doživotním utrpením," uvedla Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.