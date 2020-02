Vlhová vyhrála v Kranjské Goře a vede pořadí slalomu

Kranjska Gora (Slovinsko) - Slovenská lyžařka Petra Vlhová vyhrála slalom Světového poháru v Kranjské Goře a ujala se vedení v hodnocení disciplíny před chybějící Mikaelou Shiffrinovou. Čtrnácté vítězství v kariéře vybojovala čtyřiadvacetiletá závodnice se štěstím, k životnímu triumfu totiž směřovala Švédka Anna Swennová Larssonová. Vítězka prvního kola měla ještě na posledním mezičase více než sekundový náskok, ale těsně před cílem upadla.

Vlhové se předtím příliš nepovedlo první kolo. Ztrácela po něm ze čtvrtého místa 92 setin a zdálo se, že by mohla skončit tři roky trvající pohárová nadvláda slalomářských hvězd Shiffrinové s Vlhovou. Američanka si vybírá závodní přestávku po úmrtí otce a ve Slovinsku nestartovala stejně jako před tím v Krasné Poljaně a Garmisch-Partenkirchenu. Na rozdíl od hodnocení disciplíny nebylo v ohrožení její první místo v celkovém pořadí Světového poháru.

Vlhová pak zajela s převahou nejrychleji druhé kolo a pátý triumf v sezoně a třetí slalomářský za sebou jí spadl do klína po chybě švédské soupeřky. "Bylo to jiné vítězství, ale počítá se. První kolo bylo špatné, v druhém jsem se zlepšila a nakonec jsem měla štěstí. Anna byla velmi rychlá, ale udělala chybu a všechno se změnilo," řekla Vlhová. "Mrzí mě to za ni, vítězství by si dnes zasloužila. Ale je to sport a při něm je třeba se soustředit až do konce," dodala pro RTVS.sk.

Se ztrátou 24 setin skončila druhá Wendy Holdenerová ze Švýcarska, třetí byla Rakušanka Katharina Truppeová. Z druhého místa na čtvrté se propadla norská lyžařka Nina Haverová-Lösethová.

Druhé kolo se jelo bez české účasti. Martinu Dubovskou na 35. místě dělily od finálové třicítky čtyři desetiny sekundy, Elese Sommerová při debutu v SP závod nedokončila.

Ženy - slalom: 1. Vlhová (SR) 1:47:56 (54,81+52,75), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,24 (54,50+53,30), 3. Truppeová (Rak.) -0,89 (55,00+53,45), 4. Haverová-Lösethová (Nor.) -0,99 (54,39+54,16), 5. Liensbergerová -1,34 (55,35+53,55), 6. Mairová (obě Rak.) -1,90 (55,79+53,67), 7. Wikströmová (Švéd.) 2,32 (550,9+54,79), 8. Lysdahlová (Nor.) -2,43 (55,93+54,06), 9. Gisinová (Švýc.) -2,49 (56,00+54,05), 10. Fjällströmová (Švéd.) -2,59 (56,19+53,96), ...v 1. kole 35. Dubovská 57,98, Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Vlhová 460 b., 2. Shiffrinová (USA) 440, 3. Liensbergerová 276, 4. Holdenerová 260, 5. Swennová Larssonová 235, 6. Haverová-Lösethová 228, ...32. Dubovská 29, 35. Capová (ČR) 21.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová (It.) 1112, 3. Vlhová 971, 4. Bassinová (It.) 711, 5. Holdenerová 623, 6. Suterová (Švýc.) 617, ...14. Ledecká (ČR) 334, 81. Dubovská 35, 93. Capová 21.