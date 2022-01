Vlhová vyhrála slalom SP v Záhřebu před Shiffrinovou, Dubovská vypadla

Záhřeb - Slovenka Petra Vlhová vyhrála čtvrtý z pěti slalomů této sezony Světového poháru. V Záhřebu dnes porazila o půl sekundy Američanku Mikaelu Shiffrinovou, která se vracela po izolaci kvůli koronaviru. Česká lyžařka Martina Dubovská nedokončila první kolo, což se jí v elitním seriálu stalo po více než dvou letech. Do cíle úvodní jízdy nedojela ani její reprezentační kolegyně Gabriela Capová.

Vlhová v prvním kole vytěžila ze startovního čísla jedna. Měkká a špinavá trať v Záhřebu, po níž se za silného větru prohánělo listí, se totiž rychle zhoršovala. Její jediná přemožitelka z této sezony Shiffrinová jela se sedmičkou a nabrala ztrátu 64 setin. Ve druhé jízdě byla Američanka rychlejší, ale loňská celková vítězka Světového poháru většinu svého náskoku uhájila a vyhrála v Záhřebu potřetí za sebou.

"Bylo to vážně těžké, protože podmínky dnes nebyly zrovna ideální. Navíc je to tady hodně dlouhé, takže když jdete do závěrečné pasáže, cítíte už nohy a je potřeba se nadechnout a znovu se nastartovat," řekla Vlhová, jež vyhrála 11 z posledních 17 slalomů SP.

V pořadí disciplíny zvýšila svůj náskok před Shiffrinovou na 140 bodů. V celkovém hodnocení SP vede Američanka o 115 bodů, slovenská hvězda se posunula na druhou příčku. "Mám teď velké sebevědomí. Není snadné udržet vítěznou sérii, jsem pod velkým tlakem. Já se držím ve svojí bublině a lyžování si užívám," dodala Vlhová.

Zbytku světa obě výrazně odskočily. Třetí Katharina Liensbergerová z Rakouska udělala ve druhém kole velkou chybu a ztratila přes dvě sekundy na vítězku. Nejrychlejší jízdu druhého kola předvedla Kanaďanka Ali Nullmeyerová, která díky tomu vylétla ze sedmnácté až na pátou příčku.

Dubovská, jež vstupovala do závodu jako jedenáctá žena průběžného pořadí disciplíny, byla v Záhřebu bez trenéra Andreje Prevuzňáka. Ten kvůli pozitivnímu testu na koronavirus uvízl v izolaci v Lienzu, kde slalomářky závodily na konci minulého roku. Se startovním číslem 10 vlétla do trati ve velkém stylu, v prvním sektoru byla rychlejší než Vlhová. Pak nabírala ztrátu až na více než sekundu. V závěrečné pasáži navíc chybovala a závod nedokončila.

To se jí v prvním kole slalomu SP stalo naposledy v prosinci 2019 v rakouském Lienzu. "Cítila jsem se dobře, i když nebyly úplně ideální podmínky. Tu rovinu jsem mohla jet trochu rychleji, ale myslím si, že to nebyla špatná jízda. Ten špicar, to se stane a budu se snažit se z toho vzít pozitiva," řekla Dubovská v nahrávce pro média.

Potěšila ji především úvodní pasáž. "Myslím si, že ten začátek byl super. Sice to byl jen krátký úsek, ale potvrdila jsem si tam, že můžu být s těmi nejlepšími. Už to jen pospojovat do pořádné jízdy. Nevyšlo to tentokrát, tak to vyjde příště," prohlásila. Šanci na reparát bude mít v neděli ve slalomu ve slovinské Kranjské Goře, která jako pořadatel zaskočila za Maribor.

V tomtéž úseku jako Dubovská vypadla v prvním kole i Capová, která se na mezičasech pohybovala za nejlepší třicítkou.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Záhřebu

Ženy - slalom:

1. Vlhová (SR) 1:56,99 (55,99+1:01,00), 2. Shiffrinová (USA) -0,50 (56,63+1:00,86), 3. Liensbergerová (Rak.) -2,11 (57,16+1:01,94), 4. Holdenerová (Švýc.) -2,36 (56,80+1:02,55), 5. Nullmeyerová (Kan.) -2,58 (58,89+1:00,68), 6. Gallhuberová (Rak.) -3,00 (58,71+1:01,28), 7. Popovičová (Chorv.) -3,05 (58,80+1:01,24), 8. Buciková (Slovin.) -3,26 (58,47+1:01,78), 9. Tvibergová (Nor.) -3,27 (58,81+1:01,45), 10. Gisinová (Švýc.) -3,28 (58,25+1:02,02), ...Dubovská, Capová (obě ČR) nedokončily 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Vlhová 480 b., 2. Shiffrinová 340, 3. Liensbergerová 262, 4. Holdenerová 241, 5. Dürrová (Něm.) 202, 6. Gisinová 187, ...12. Dubovská 95.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 830, 2. Vlhová 715, 3. Goggiaová (It.) 657, 4. Hectorová (Švéd.) 442, 5. Brignoneová (It.) 407, 6. Gisinová 359, ...39. Dubovská 95, 57. Ledecká (ČR) 51.