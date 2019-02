Aare (Švédsko) - Petra Vlhová vyhrála obří slalom na mistrovství světa ve švédském Aare a stala se první slovenskou světovou šampionkou ve sjezdovém lyžování. Druhá skončila po prvním kole vedoucí Němka Viktoria Rebensburgová, která na Vlhovou ztratila 14 setin sekundy. Bronz získala největší favoritka Mikaela Shiffrinová z USA. Češka Gabriela Capová obsadila 37. místo.

V Aare se na obří slalom oteplilo a v úvodním kole bylo na teploměru sedm stupňů Celsia. Zatímco první kolo stavěl trenér Vlhové a branky byly hodně zavřené, kouč Italek vytyčil ve druhém kole rychlejší obří slalom.

Po prvním kole byla Vlhová druhá a na olympijskou vítězku z Vancouveru 2010 Rebensburgovou ztrácela 19 setin sekundy. Ve druhém kole zajela Vlhová i s chybou třetí nejlepší čas a čekala, jak zvládne svoji jízdu Němka.

Rebensburgová na všech mezičasech vedla, na posledním před cílem ještě o čtyři desetiny. Jenže v závěrečných brankách ztratila a Vlhová mohla slavit. "Je to skvělé, i když jízdy nebyly ideální. Máme malý tým, jsme z malé země a jsem nesmírně pyšná, že jsem získala zlato pro Slovensko," radovala se Vlhová.

Třiadvacetiletá lyžařka vybojovala v Aare druhý cenný kov. V kombinaci jí zlatá medaile unikla o pouhé tři setiny. Šanci na další medaili bude mít ještě v sobotním slalomu, v kterém by měla být největší konkurentkou Shiffrinové.

Capová byla po prvním kole 43. a vešla se mezi šedesátku postupujících. "Na to, jak jezdím v poslední době obřáky, tak to byla slušná jízda," řekla Capová v České televizi. Ve druhé jízdě jela lépe a posunula se o šest míst.

Kateřina Pauláthová první kolo nedokončila. Z trati vyjela kvůli problémům s kolenem, které si poranila v kombinačním slalomu.

Druhé kolo začalo s čtvrthodinovým zpožděním, protože kvůli silnému větru nemohly závodnice na start jezdit lanovkou, ale využívaly skibusy a skútry.

Švédské středisko Aare přineslo před dvanácti lety první zlatou sjezdařskou medaili i Česku. Šárka Strachová, tehdy jezdící pod dívčím jménem Záhrobská, vyhrála na šampionátu v roce 2007 zlato ve slalomu.

Zabystřan a Paulus uspěli v kvalifikaci obřího slalomu

Čeští sjezdaři Jan Zabystřan a Daniel Paulus zvládli v Aare kvalifikaci obřího slalomu. Oba tak pojedou páteční závod, do kterého se přímo dostal Kryštof Krýzl.

Po prvním kole kvalifikace, která se jela ve středisku Duved, vzdáleném osm kilometrů od mistrovského svahu, byl Paulus sedmý a Zabystřan o místo horší. Ve druhém kole si na rozbitější trati oba pohoršili, ale udrželi se mezi pětadvaceti přímo postupujícími. Zabystřan skončil třináctý a Paulus sedmnáctý.

Na startu kvalifikace bylo 120 závodníků a druhé kolo dokončilo 108 jezdců. Nejrychleji kvalifikační obří slalom zvládl domácí Axel Lindqvist.

Krýzl ve středu poprvé trénoval po pádu v tréninku sjezdu z minulého pátku a podle webu svazu by snad mohl do obřího slalomu a poté i do slalomu nastoupit. V obřím slalomu naopak bude chybět nemocný Ondřej Berndt.

Výsledky mistrovství světa ve sjezdovém lyžování

Ženy - obří slalom:

1. Vlhová (SR) 2:01,97 (1:01,10+1:00,87), 2. Rebensburgová (Něm.) -0,14 (1:00,91+1:01,20), 3. Shiffrinová (USA) -0,38 (1:01,35+1:01,00), 4. Mowinckelová (Nor.) -0,50 (1:01,28+1:01,19), 5. Brignoneová (It.) -0,87 (1:01,86+1:00,98), 6. Worleyová (Fr.) -1,09 (1:01,64+1:01,42), 7. Hectorová (Švéd.) -1,94 (1:02,97+1:00,94), 8. Direzová -2,21 (1:03,42+1:00,76), 9. Frasseová Sombetová (obě Fr.) -2,27 (1:02,56+1:01,68), 10. Ellenbergerová (Švýc.) -2,42 (1:03,05+1:01,34), ...37. Capová -7,62 (1:05,67+1:03,92), Pauláthová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.