Vlhová vybojovala ve čtvrtém závodu SP v sezoně třetí výhru

Lech/Zürs (Rakousko) - Petra Vlhová vyhrála paralelní obří slalom Světového poháru v rakouském středisku Lech/Zürs a ve čtvrtém závodu sezony slaví třetí triumf. Slovenská lyžařka, bronzová z úvodního obřího slalomu v Söldenu, ve finále porazila Američanku Paulu Moltzanovou.

České závodnice se v Rakousku v dopolední kvalifikaci do finálové šestnáctky pro vyřazovací boje nevešly. Martina Dubovská obsadila v součtu dvou jízd 33. pozici, Ester Ledecká skončila na 44. místě.

Pětadvacetiletá Vlhová prošla z kvalifikace třetím nejrychlejším časem, ve vyřazovacích jízdách pak zvládla všechny těsné souboje. Osmifinále s Adrianou Jelinkovou z Nizozemska i čtvrtfinále s Italkou Federicou Brignoneovou vyhrála v součtu dvou jízd o čtyři setiny sekundy, v semifinále přešla přes Švédku Saru Hectorovou o pouhou setinu.

"Každá jízda byla jako finále. Holky jsou pořádně rychlé. Ale jsem taky a vyhrála jsem. To je něco úžasného," řekla v cíli po vyhlášení Vlhová.

Ve finále vyhrála nad Moltzanovou první jízdu. Ve druhé sice Američanka, pro niž bylo dosud maximem v SP desáté místo z úvodu sezony v Söldenu, ztrátu stahovala, v závěru ale upadla. "Dnes jsem doufala v místo v první třicítce," řekla Moltzanová. Třetí příčku obsadila švýcarská vítězka kvalifikace Lara Gutová-Behramiová.

V pátek pojedou paralelní závod muži a na startu bude i Kryštof Krýzl.

Ženy - paralelní obří slalom:

1. Vlhová (SR), 2. Moltzanová (USA), 3. Gutová-Behramiová (Švýc.), 4. Hectorová (Švéd.), 5. Bassinová (It.), 6. Stjernesundová (Nor.), 7. Brignoneová (It.), 8. Mörzingerová (Rak.), 9. Gasienicová-Danielová (Pol.), 10. Jelinková (Niz.), ...33. Dubovská, 44. Ledecká (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 34 závodů): 1. Vlhová 360, 2. Gisinová (Švýc.) 175, 3. Bassinová 158, 4. Liensbergerová (Rak.) 135, 5. Shiffrinová (USA) 125, 6. Brignoneová 123, ...19. Dubovská 48, 44. Ledecká 11.