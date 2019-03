Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lyžařka Petra Vlhová proměnila výhrou v obřím slalomu Světového poháru Špindlerův Mlýn ve slovenskou baštu. Za podpory fanoušků v obou kolech po horším startu obdivuhodně v závěru zrychlovala a po jejím triumfu zněla krkonošským střediskem slovenská hymna.

"Je to tady specifická výhra. Česko a Slovensko jsou si blízko. Raduju se z toho, že jsem pro lidi dokázala vyhrát. Je to skvělé," řekla slovenská hvězda.

V únoru ovládla obří slalom na mistrovství světa v Aare a stala se první slovenskou světovou šampionkou v alpském lyžování. Doslova tím pobláznila národ. "Momentálně je lyžování prvním sportem na Slovensku. Jsem teď jejich idol a oni díky tomu začnou lyžovat, to je přece výborné. To jsem fakt ráda," těší Vlhovou.

O víkendu se na ni přišly podívat davy na Evropský pohár v Jasné a dnes většina z více než osmi a půl tisíce fanoušků ve Skiareálu hovořila slovensky. "Atmosféra byla úžasná. Každý závod jich je tolik. Je to mimořádné, ale na druhou stranu není snadné závodit před nimi. Znamená to tlak, ale jsem ráda, že jsem vyhrála."

Za devátou výhru v závodu SP a čtvrtou v obřím slalomu možná mohla děkovat hlasivkám diváků. Normálně totiž povzbuzování nevnímá, ale ve finiši na Černé sjezdovce to bylo jinak. "Asi jak pořádně křičeli, tak jsem je slyšela. Snažila jsem se do toho dát ještě víc, ještě zrychlit a nakonec to vyšlo," řekla Vlhová.

Po projetí cílem si poklepala na srdce. Při vyhlašování poklekla na koleno a chvilku měla hlavu skloněnou k zemi. Vstřebávala silné emoce z výhry. "Pocity po projetí cílem neumím popsat. V tu chvíli jsem strašně šťastná. To jsou momenty, pro které makám každý den," uvedla. Emoce ale už odeznívají rychleji než třeba po první výhře v sezoně v Semmeringu. "Už se s tím začínám sžívat, učit se to a tak," řekla.

Na start obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně přitom nastupovala poprvé s puncem mistryně světa. "Mělo by to být tak, že bych to měla potvrdit," věděla před startem. "Snažila jsem se jen koncentrovat na jízdy. Povedlo se mi to. Někdy není snadné naplnit očekávání, vnímám, že patřím mezi favoritky. Snažím se s tím vyrovnat."

Zvládla i další premiéru. Poprvé vyhrála poté, co vedla po prvním kole. Na startu před druhou jízdou zůstala poslední, ale udržela koncentraci. "Nechtěla jsem vědět, jak jely soupeřky. Důležitý byl můj výkon. I když to bylo těžké, zvládla jsem to."

S rostoucím počtem vítězství roste i její popularita. Uvědomuje si, že se jí rychlostí světla mění život. "Snažím se s tím vypořádat, beru to jako realitu. Nic speciálního nedělám, jen lyžuju. Dělám, co mě baví. A celkem mi to jde," řekla.

Na svazích letos předvádí skvělé souboje s Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Navzájem se motivují, obě touží vítězit. "Dodává mi to sebevědomí, když ji porazím, ale v první řadě jsem nadšená z toho, že jsem vyhrála, a ne koho jsem porazila. Raduju se, že jsem nejlepší, ale zítra může být všechno jinak," řekla Vlhová před dalším dílem zimní bitvy. Tím bude ve Špindlerově Mlýně od 10:30 sobotní slalom.