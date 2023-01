Vlhová při slalomu ve Flachau vyhrála první závod v sezoně, Dubovská vypadla

Flachau (Rakousko) - Slovenka Petra Vlhová se dočkala prvního vítězství v této sezoně Světového poháru v alpském lyžování. V dnešním večerním slalomu ve Flachau porazila o 43 setin Američanku Mikaelu Shiffrinovou, která útočila na rekordní 83. výhru v elitním seriálu. Česká reprezentantka Martina Dubovská stejně jako při minulém slalomu v Záhřebu nedokončila první kolo.

Vlhová byla před dnešním závodem sedmkrát v tomto ročníku SP na stupních vítězů ve slalomech a obřích slalomech, ale výhra jí unikala. Ve Flachau byla o sedmnáct setin před Shiffrinovou nejrychlejší už v prvním kole a v tom druhém náskok na hvězdnou Američanku ještě navýšila.

Poprvé v ročníku 2022/23 tak mohla dávat rozhovor v mezinárodním přenosu. "Jsem opravdu šťastná. Byla do dlouhá, dlouhá cesta, abych se vrátila sem a mluvila s vámi. Pro mě to byl úžasný den. Tvrdě jsme pracovali a já jsem superšťastná, že jsem tady vyhrála, protože je to výjimečné," uvedla Vlhová, která v tomto rakouském středisku zvítězila už potřetí.

Na devátý triumf v sezoně nedosáhla Shiffrinová, jež skončila druhá a zatím nepřekonala rekord Lindsey Vonnové, s níž se díky nedělní 82. výhře dělí o ženské historické maximum. Od absolutního rekordu Švéda Ingemara Stenmarka ji stále dělí čtyři výhry. Podruhé v sezoně se na stupně vítězů prosadila Němka Lena Dürrová. K dnešnímu třetímu místu jí pomohl i výpadek juniorské mistryně světa Zrinky Ljutičové z Chorvatska, která byla třetí po prvním kole.

Účinkování české lyžařky Dubovské skončilo podruhé za sebou už v úvodní jízdě. Zatímco v Záhřebu vypadla hned v první brance, tentokrát zvládla většinu trati. Před třetím mezičasem ale neprojela správně branku a bylo po nadějích.

Další závod Světového poháru mají slalomářky naplánovaný na 29. ledna do Špindlerova Mlýna.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování ve Flachau

Ženy - slalom:

1. Vlhová (SR) 1:51,95 (55,90+56,05), 2. Shiffrinová (USA) -0,43 (56,07+56,31), 3. Dürrová (Něm.) -0,85 (56,86+55,94), 4. Holdenerová (Švýc.) -1,54 (57,14+56,35), 5. Moltzanová (USA) -2,15 (57,79+56,31), 6. Liensbergerová (Rak.) -2,62 (57,75+56,82), ...Dubovská (ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 11 závodů): 1. Shiffrinová 605, 2. Holdenerová 470, 3. Vlhová 460, 4. Swennová-Larssonová (Švéd.) 320, 5. Dürrová 255, 6. Buciková (Slovin.) 195, ...17. Dubovská 94.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1195, 2. Vlhová 796, 3. Holdenerová 569, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 476, 5. Goggiaová 470, 6. Bassinová (obě It.) 460, ...42. Dubovská (ČR) 94.