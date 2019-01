Oslo - Slovenská lyžařka Petra Vlhová zdolala ve finále paralelního slalomu Světového poháru v Oslu Američanku Mikaelu Shiffrinovou, jež po pěti vítězstvích nevyhrála slalom poprvé v sezoně. Závod mužů ovládl Rakušan Marco Schwarz a slaví první triumf v kariéře.

Vlhová v dosavadních pěti slalomech sezony skončila druhá za Shiffrinovou, naposledy v sobotu v Semmeringu, ale na Holmenkollenu vládla ona. Vedoucí ženu Světového poháru porazila Slovenka na trati v protisvahu skokanského můstku v obou jízdách a připsala si šesté vítězství v kariéře. Malé finále o třetí místo vyhrála Švýcarka Wendy Holdenerová.

První výhrou v SP vstoupil do nového kalendářního roku rakouský slalomář Schwarz, jenž ve finále zdolal Davea Rydinga. Dvaatřicetiletý Angličan se mohl postarat o premiérové britské vítězství v mužském alpském lyžování, ale v přemíře snahy nedokončil druhou finálovou jízdu.

Přesto si Ryding připsal cenný úlovek v podobě vyřazení lídra SP a fenomenálního slalomáře Marcela Hirschera z Rakouska, jehož porazil ve čtvrtfinále. Třetí místo obsadil Švýcar Ramon Zenhäusern.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Oslu

Muži: 1. Schwarz (Rak.), 2. Ryding (Brit.), 3. Zenhäusern (Švýc.), 4. Myhrer, 5. Hargin (oba Švéd.), 6. Hirscher, 7. Matt (oba Rak.), 8. Yule (Švýc.).

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 12 závodů): 1. Hirscher 236 b., 2. Schwarz 235, 3. Yule 217, 4. Matt 181, 5. Kristoffersen (Nor.) 164, 6. Ryding 160.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 41 závodů): 1. Hirscher 656, 2. Franz (Rak.) 408, 3. Kilde (Nor.) 392, 4. Kristoffersen 376, 5. Svindal (Nor.) 369, 6. Paris (It.) 366.

Ženy: 1. Vlhová (SR), 2. Shiffrinová (USA), 3. Holdenerová (Švýc.), 4. Larssonová (Švéd.), 5. Mielzynská (Kan.), 6. Curtoniová (It.), 7. Geigerová (Něm.), 8. Hansdotterová (Švéd.).

Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 12 závodů): 1. Shiffrinová 580, 2. Vlhová 500, 3. Holdenerová 315, 4. Liensbergerová (Rak.) 225, 5. Larssonová 216, 6. Hansdotterová 203, ...43. Capová (ČR) 12.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 1114, 2. Vlhová 668, 3. Holdenerová 454, 4. Mowinckelová (Nor.) 418, 5. Rebensburgová (Něm.) 366, 6. Schmidhoferová (Rak.) 359, ... ...45. Ledecká (ČR) 68, 87. Capová 12.