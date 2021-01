Vlekaři na Čeřínku u Jihlavy vyčkají na pondělní vyjádření vlády

Jihlava - Provozovatelé sjezdovky Čeřínek u Jihlavy, kteří zvažovali otevřít i přes vládní zákaz, se rozhodli vlek pro veřejnost prozatím nespouštět. Na facebooku uvedli, že vyčkají na vyjádření vlády 4. ledna a potom se rozhodnou, co dál, upozornil server iDNES.cz. Vlekařům vadí, že nedostali odpověď, zda jim stát nahradí vzniklé ztráty. Spuštěním vleku se také chtěli vzepřít "epidemicky neopodstatněnému zákazu provozu vleků".

"Oni nám to zakážou, ale zapomněli nám říct, jestli nám za to něco dají," řekl již dříve ČTK Vladimír Cháb. Nevidí důvod, proč by na Čeřínku nemohl jezdit vlek pro jednu osobu, když mohou kabinové lanovky v Krkonoších přepravovat turisty a běžkaře.

"Mluvili jsme s ministerstvy, policií - velmi korektně, konzultovali s podřízenými pracovníky hlavní hygieničky, s uznávanými kapacitami Státního zdravotního ústavu, s Asociací lanové dopravy, radili se s právníky a všichni mají svázané ruce a přelepené pusy nouzovým stavem," uvedli provozovatelé Čeřínku na facebookovém profilu. Rozhodli se proto vyčkat, jak se k tomu v pondělí postaví vláda. Cílem snah je podle Chába to, aby byl provoz sjezdovky povolen. "Ne abychom rebelovali. Pokud s námi nebudou komunikovat, tak nám nic jiného nezbude," řekl Cháb.

Skiareály v Česku mohly při dodržení stanovených podmínek fungovat od 18. prosince, rozhodnutím vlády jsou znovu zavřené od 27. prosince. Na Vysočině zatím jezdil jen kratší vlek na Čeřínku a dětský vlek na Šacberku. Přírodní sníh na Vysočině není. Na některých sjezdovkách, kde leží technický sníh, se poslední dny pohybují desítky i stovky lidí. Rodiče s dětmi jezdí na sáňkách nebo na bobech, chodí tam pejskaři.

Za sněhem na zavřenou sjezdovku Čeřínek podle Chába chodí minimálně tolik lidí, jako kdyby bylo otevřeno. "Ale my je teď nedokážeme nijak usměrňovat," řekl. Dodal, že lidé se pohybují po sněhu, který stál provozovatele milion korun a ti se jen mohou dívat, jak jim utíká obrat.

V případě spuštění vleku přes vládní zákaz hrozí pokuta i lyžařům, kteří by otevřeného vleku využili a svezli se na něm. "Odnesete to pokutou až ve výši 20.000 korun, případně správním řízením. Samozřejmě je tu i možnost, že to policie vyřeší jen domluvou, ale taková varianta je v našem/vašem případě málo pravděpodobná," upozornili vlekaři. Podobný postih by hrozil i každému z nich.