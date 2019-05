Vlčnovem projede Jízda králů, povede ji 10letý David Chaloupka

Vlčnov (Uherskohradišťsko) - S růží v ústech na důkaz mlčenlivosti a v ženském kroji se dnes na koni vydá do ulic Vlčnova na Uherskohradišťsku během tradiční Jízdy králů desetiletý David Chaloupka. Jeho jízdu bude doprovázet královská družina, kterou tvoří deset osmnáctiletých jezdců. Jízda králů doprovázená přehlídkou krojů a nazdobených koní, na kterou míří každoročně tisíce lidí z celé republiky, je zapsaná na seznam UNESCO.

Samotné jízdě bude předcházet ranní mše. Poté královská družina i s králem pojede na obecní úřad. Kolem poledne se vlčnovský král David Chaloupka, žák čtvrté třídy sportovní školy, vydá na koni ze svým doprovodem do ulic Vlčnova. Pro jeho rodinu jde o vyvrcholení náročných příprav. Když zjistila, že letos volba padla na jejich syna, prvně se podle maminky Ireny Chaloupkové všichni vylekali. "Nakonec zasedla rodinná rada a hlavně jsme se zeptali syna. Ten nadšeně souhlasil, tak jsme se vylekali podruhé, že takový tichý, zdrženlivý kluk by chtěl být králem," řekla ČTK Chaloupková. K rozhodnutí prý přispěly i zážitky rodičů, kteří to již absolvovali se svými syny.

Samotné Jízdě králů předcházely velké přípravy. Nažehlit se musely kroje, přichystat pohoštění pro družinu a děvčata z ročníku, rodina se také musela postarat o náročnou výzdobu koně. "Chystání pohoštění se dá přirovnat ke svatbě, kterou děláte doma. Je to hodně starostí a organizačních věcí. Přípravy byly velké, napekli jsme zhruba 1500 vdolečků," doplnila Irena Chaloupková.

Jízda králů je od listopadu 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Vlčnovská jízda je nejznámější. Na Slovácku se konají ještě v Kunovicích, Hluku a ve Skoronicích. Jediná vlčnovská se ale jezdí každoročně.

Jízda králů má původ ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.