Vlčnovem po roce projela Jízda králů, vedl ji žák čtvrté třídy Zdeněk Janča

Vlčnov (Uherskohradišťsko) - Vlčnovem na Uherskohradišťsku dnes po roce opět projela Jízda králů. Vedl ji král Zdeněk Janča, žák čtvrté třídy základní školy. Na cestě vesnicí ho provázela družina mladíků, pro které byl dnešek okamžikem, kdy podle tradice přestali být chlapci a stali se z nich muži.

Král, jímž se chlapec může stát pouze jednou za život, byl podle zvyklostí oblečen do dívčího kroje a v ústech měl růži. Ve slavnostním ošacení se podle svých slov cítil dobře. "Hodně jsem se těšil, jízda na koni mi docela jde. Trénoval jsem ji pět týdnů každou neděli," řekl dnes ČTK před zahájením objížďky po obci Janča.

Přípravy na Jízdu králů byly podle matky krále Barbory Jančové náročné. "Bylo toho moc. Zkoušek, všeho, aby kroje byly naškrobené, aby to všecko bylo tip top. Ale užíváme si to. Člověk to musí dělat od srdce, tou duší, protože je to něco, co mu zabere spoustu času. Bez nějaké podpory známých, kamarádů, rodiny, kteří se do toho angažují, by nebylo možné vůbec nic udělat," řekla ČTK Jančová.

Letošní vlčnovský král, jeden ze tří synů manželů Jančových, se věnuje hned několika sportům. "Rád jezdí na freestylové koloběžce, kole a kolečkových bruslích, hraje fotbal, chodí do hasičů. Je to akční a kamarádský klučina, nezkazí žádnou zábavu," uvedla Jančová

Královskou družinu pro letošek vytvořilo 12 svobodných hochů, takzvaných legrútů. Roli legrútů vždy plní chlapci, kteří v daném roce dosáhnou 18 let. Mnohdy se mezi nimi objevují i bývalí králové, tentokrát tomu tak ale podle Petry Kučerové Brandysové ze spolupořádajícího Klubu sportu a kultury Vlčnov nebylo.

Ráno se Zdeněk ještě v chlapeckém kroji zúčastnil mše v kostele, následovalo přijetí na obecním úřadě. Po nezbytném strojení družina odpoledne vyrazila od domu krále a projela obcí. Součástí Jízdy králů byly letos opět jarmark, hudební a folklorní vystoupení, sobotní symbolické předání vlády králů a také soutěž verbířů, tedy tanečníků verbuňku.

Podle etnografů může mít Jízda králů původ ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Druhý možný původ tradice vidí v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad v 15. století. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.

Od roku 2011 je Jízda králů zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Vlčnovská jízda je nejznámější, další se konají v Kunovicích a Hluku na Uherskohradišťsku a ve Skoronicích na Hodonínsku. Jediná vlčnovská se jezdí každoročně, letos se však Jízda králů postupně uskuteční na všech čtyřech místech.