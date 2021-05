Vlčnovem opět projela Jízda králů, vedl ji desetiletý Josef Pavelčík

Vlčnov (Uherskohradišťsko) - Vlčnovem na Uherskohradišťsku dnes opět projela Jízda králů. Vedl ji desetiletý král Josef Pavelčík. Na cestě vesnicí ho provázela družina mladíků, pro které byl dnešek okamžikem, kdy podle tradice přestali být chlapci a stali se z nich muži. Jízda se uskutečnila po dvou letech, loni ji pořadatelé kvůli epidemické situaci zrušili.

Podle tradice byl král, jímž se chlapec může stát jen jednou za život, oblečen do dívčího kroje a v ústech měl růži. Slavnostní okamžiky si Josef viditelně užíval. "Nejvíce jsem se těšil na jízdu na koni, protože mám rád zvířata," řekl ČTK král. "Při oblékání byl velice nedočkavý, už se těšil, až si sedne na koně, protože s kobylkou Denisou si sedli, jak se říká. Když na ní trénoval, nenastal žádný problém a užíval si to," doplnila jeho matka Petra Pavelčíková.

Také ona byla viditelně ráda, že se jízda po ročním odkladu konečně mohla uskutečnit. "Nejhorší je doba čekání, přemýšlení, člověk má nějaké představy, snaží se najít kompromisy a snaží se i svým způsobem tradici dodržet a zachovat. To, co předáme našim dětem, to už v nich zůstane,“ řekla Pavelčíková.

Královskou družinu pro letošek vytvořilo deset svobodných chlapců, takzvaných legrútů. Vzhledem k loňskému zrušení jízdy se spojily dva ročníky dohromady, i král s rodinou musel na jízdu čekat o rok déle. Roli legrútů vždy plní chlapci, kteří v daném roce dosáhnou 18 let. Tentokrát tedy mezi nimi mimořádně byli i devatenáctiletí. Nechyběli mezi nimi ani dva bývalí králové z let 2013 a 2014, Ondřej Darek Franta a František Šobáň.

Ráno se Josef ještě v chlapeckém kroji zúčastnil mše v kostele, následovalo přijetí na obecním úřadě. "Ještě se tam vždycky odhaluje jméno krále předešlého, je to takový hold, máme tam galerii všech králů. Potom už se rozešli chlapci a děvčata domů strojit koně, připravit se na to hlavní, což je objížďka,“ řekla ČTK Petra Kučerová Brandysová z pořádajícího Klubu sportu a kultury Vlčnov.

Doprovodné programy jako jarmark, vystoupení folklorních souborů nebo ukázky řemesel, které Jízdu králů ve Vlčnově běžně provázejí, pro letošek pořadatelé v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru zrušili. Alespoň on-line formou však mohli lidé v sobotu sledovat symbolické předání vlády králů a také soutěž verbířů, tedy tanečníků verbuňku.

Jízda králů může mít původ ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Druhý možný původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad v 15. století. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.

Od roku 2011 je Jízda králů zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Vlčnovská jízda je nejznámější, další se konají v Kunovicích a Hluku na Uherskohradišťsku a ve Skoronicích na Hodonínsku. Jediná vlčnovská se jezdí každoročně, letos se Jízda králů uskuteční také v Kunovicích.