Vlčí máky: Z Afghánistánu nebyli evakuováni lidé s trvalým pobytem v Česku

Praha - V Afghánistánu zůstává podle spolku Vlčí máky několik lidí s vazbami na Českou republiku, které se dosud nepodařilo evakuovat. Jsou mezi nimi dva muži s trvalým pobytem v ČR a s českým pasem. O evakuaci se snaží i čtyři muži, kteří podle spolku pomáhali české armádě. ČTK to řekla předsedkyně Vlčích máků Miroslava Pašková. Ministerstvo zahraničí po ukončení evakuace slíbilo převozy jednotlivců řešit ve spolupráci se spojenci. Podrobnosti úřad nesděluje.

Česko ze země evakuovalo minulý týden ve třech letech celkem 195 lidí, z toho 170 Afghánců, kteří spolupracovali s ministerstvem zahraničí nebo s armádou, a jejich rodiny. Z Afghánistánu se snaží stále dostat desetitisíce lidí. Kábulské letiště se dnes stalo terčem útoku, dvě exploze si vyžádaly mrtvé a zraněné. Spojenci musí ukončit evakuační lety a opustit Afghánistán do 31. srpna.

Spolek Vlčí máky delší dobu upozorňuje na to, že české evakuační lety nezahrnuly všechny spolupracovníky a lidi s vazbami na ČR. "Úvahu vlády, že evakuaci si zaslouží jen stávající a nedávní tlumočníci, považujeme za chybnou, neboť ve stejném ohrožení života jsou i ti, kteří s námi ukončili spolupráci třeba před pěti roky," uvedl spolek na svém facebooku.

Pašková dnes ČTK řekla, že v Kábulu stále zůstávají dva Afghánci, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) je podle ní vyzvalo, aby přijeli ke kábulskému letišti, kam by je na evropský pas měli pustit. Poté měli úřad kontaktovat, aby se jim pokusil zajistit místo v některém ze spojeneckých evakuačních letounů. Podle Paškové se jeden z nich na letiště dostal, ministerstvu se ale pro něj nepodařilo let sehnat. Uvedla, že spolek mu dokázal zajistit volné místo v letu na Ukrajinu, bylo potřeba ale potvrzení od MZV. "Zdá se, že ministerstvo nechtělo potvrdit jeho manželku, která má afghánský pas," poznamenala. Muž nakonec musel letiště opět opustit.

Spolek Vlčí máky je v kontaktu také se čtyřmi někdejšími tlumočníky české armády. Jednomu z nich se podle Paškové také podařilo na letiště dostat. Nyní nemá informace, zda odletěl. Dodala, že o víkendu dostala zprávy o dalších lidech s vazbou na ČR, o jejich osudech bližší informace nemá.

Upozornila také na příběh muže, který české armádě v minulosti několik let pomáhal a do ČR se dostal již dříve v rámci přesídlovacího programu. Během pobytu v Česku se mu ale nepodařilo získat víza pro syny. Nyní žádá MZV, aby jeho rodině pomohlo, protože jí hrozí velké nebezpečí. Od úřadu dostal odpověď, že evakuace již byla ukončena a že i když MZV chápe neutěšenou bezpečnostní situaci, ve které se Afghánci včetně jeho rodiny nacházejí, jejich záchrana není v silách ministerstva. Úřad mu sdělil, že i přes ukončení repatriační mise se ČR k afghánské společnosti neobrátí zády a bude se spojenci podporovat tamní společnost a bojovat za dodržování lidských práv.

Podle mluvčí MZV Evy Davidové platí, že evakuace byla ukončena, a pokud má někdo trvalý pobyt v ČR a stále se v Afghánistánu nachází, úřad se mu snaží zajistit co nejrychleji pomoc ve spolupráci se spojenci. "Ovšem zároveň platí, že v Afghánistánu mohou zůstávat někteří lidé, kteří by o přesun do ČR stáli, ale nemají v Česku trvalý pobyt a vazby, a proto je logicky evakuovat nemůžeme," uvedla. "Je proto pochopitelné, že komunikace ohledně detailů evakuace případných jednotek lidí s trvalým pobytem v ČR zůstane nadále na interní úrovni," dodala.