Vlastnit zbraň mohou až na výjimky držitelé zbrojního průkazu

Praha - Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru - například vzduchovky nebo různé historické zbraně. Zbrojní průkaz vydává policie na základě žádosti. Žadatel musí být mimo jiné bezúhonný, způsobilý k právním úkonům a také zdravotně i odborně způsobilý, což dokládá posudky. V ostravské fakultní nemocnici dnes pachatel zastřelil podle aktuálních informací šest lidí, sám pak zřejmě spáchal sebevraždu. Podle policistů muž střílel z nelegálně držené zbraně.

Podle policejních statistik mělo v polovině loňského roku zbrojní průkaz 303.517 lidí. V policejních registrech bylo ke stejnému datu 863.029 zbraní. Počty nelegálně držených zbraní policie neeviduje, v roce 2017 ale zaznamenala 477 skutků kvalifikovaných jako trestný čin nedovoleného ozbrojování.

Podmínky pro získání zbrojního průkazu definuje zákon o zbraních. Jsou to zejména minimální věk, trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní a odborná způsobilost. Doba platnosti zbrojního průkazu je standardně deset let, průkaz lze ale vydat i na dobu kratší s ohledem na posudek o zdravotní způsobilosti. Každý lékař, který získá podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je oprávněn ověřit u policie, zda tento člověk není držitelem zbrojního průkazu. Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce. O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům či právě zdravotní způsobilost.

Odbornou způsobilost prokazuje žadatel u zkoušky, kde musí mimo jiné prokázat znalost zákona o zbraních, právní definice nutné obrany nebo zdravotnického minima. Praktická část zkoušky dokládá schopnost uchazeče bezpečně manipulovat se zbraněmi a střelivem i střelby na pevný cíl.

Skupiny zbrojních průkazů jsou vytvořeny podle účelu užívání zbraně nebo střeliva, a to ke sběratelským účelům (skupina A), ke sportovním účelům (B), k loveckým účelům (C), k výkonu zaměstnání nebo povolání (D) a k ochraně života, zdraví nebo majetku (E). O zbrojní průkaz skupiny A, D a E může zažádat osoba starší 21 let, ZP skupiny B nebo C osoba starší 18 let. Existují výjimky, například pro členy sportovních klubů a studenty škol, kde je součástí výuka myslivosti nebo výroba zbraní.

Zákon v současnosti rozlišuje čtyři kategorie zbraní. Do první spadají tzv. zakázané zbraně, například vojenské, které je až na výjimky zakázáno nabývat. V druhé kategorii jsou například krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, tedy zbraně podléhající povolení. Zbraně ze třetí kategorie podléhají ohlášení, pro již zmíněnou čtvrtou kategorii není potřeba vlastnit zbrojní průkaz.

Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o zbraních, podle kterého by zbraně měly být děleny do šesti kategorií, přístup k nim bude odstupňován na základě jejich možné nebezpečnosti. Místo pěti skupin zbrojních průkazů budou pouze dvě. Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel zdravotně způsobilý, což dokládá lékařským posudkem, ten ale bude nově vydáván maximálně s pětiletou platností.

Návrh vznikl podle vnitra v reakci na technologický a společenský vývoj, který předchozí norma nezohledňovala, ale také kvůli směrnici o zbraních, kterou Evropský parlament schválil předloni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podala Česká republika žalobu k Soudnímu dvoru EU, ten ji minulý týden zamítl.

Počet zbrojních průkazů:

Rok 2015 2016 2017 k 30.6.2018 Počet zbrojních průkazů 292.022 300.307 302.990 303.517 Počet zaregistrovaných zbraní 831.311 825.927 849.777 863.029