Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo multimediální výstavu o Rudolfu II.

Olomouc - Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo multimediální výstavu o císaři Rudolfu II. Návštěvníkům nabídne i málo známá fakta ze života panovníka včetně zajímavostí z jeho osobního života, informoval dnes ČTK mluvčí muzea Antonín Valenta. Původně avizovanou dnešní vernisáž s Petrem Nárožným a Petrem Salavou muzeum zrušilo, důvodem je epidemická situace. Výstava potrvá do 10. dubna příštího roku.

Putovní výstavu s názvem Rudolf II. - Římský císař a český král v Olomouci otevřelo muzeum dnes dopoledne. "Návštěvníky výstavou provede samotný 'digitálně oživený' Rudolf II. Přiblíží jim jak své málo známé mládí a cestu za vzděláním do Španělska, tak i své unikátní sbírky. Také rozdmýchá oheň poznání v alchymistické laboratoři," uvedl iniciátor, kurátor a majitel výstavy Ondřej Rea.

Multimediální expozice návštěvníkům poodhaluje různá tajemství panovníkova života a představuje celou řadu zajímavých exponátů. Pomocí hologramů Rudolf II. seznámí návštěvníky se symboly svého majestátu - všemi korunami, jimiž byl korunován, a také s nejvýznamnějšími předměty legendárních císařských sbírek. Výstavního Rudolfa II. na multivideomappingu zpodobnil syn Jana Wericha, herec, dabér, moderátor, ale i ekonom a pedagog Jiří Werich Petrášek.

Expozice nabídne zájemcům i pohled do kabinetu kuriozit a kunstkomory, zjistit mohou také to, jak fungovala renesanční alchymistická laboratoř. Výstava tak odkazuje i na to, že panovník je dodnes známý svojí fascinací alchymií a okultními vědami, stejně tak vášnivě obdivoval umění a sbíral nejrůznější rarity. "Mezi nejzajímavější a raritní exponáty patří preparovaná zvířata oděná do nejrůznějších kostýmů, například bažant jako kardinál, kohout jako generál, sojka jako myslivec, husa jako kuchařka či kočka jako šlechtična, ale i sbírka polodrahokamů a mušlí," doplnilo muzeum na svých stránkách www.vmo.cz.

Návštěvníci se na výstavě dozví také řadu zajímavých informací, například o císařově komplikovaném vztahu k mladšímu bratru Matyášovi, o potenciálních nevěstách i faktických milenkách, ale i o tom, že jeho syn Julius Caesar d´Austria, který trpěl duševní poruchou, brutálně zavraždil mladou dívku. Vlastivědné muzeum v Olomouci doplnilo výstavní prostor několika kusy militarií z přelomu 16. a 17. století a také českými mincemi vyraženými za vlády císaře Rudolfa II. v Praze, Kutné Hoře, Jáchymově a Českých Budějovicích, dodal mluvčí muzea.