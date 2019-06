Vlaky z centra Prahy pojedou k letišti 25 minut, za devět let

Praha - Cesta z centra Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni by měla po připravované železniční trati trvat 25 minut, spojení z Prahy do Kladna pak půl hodiny. Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na letiště by měla být dokončena v roce 2028, uvedl na dnešní konferenci věnované přípravě trati náměstek generálního ředitele správy železnic Mojmír Nejezchleb. Z železnice za téměř 40 miliard korun je nyní rozpracovaná pouze část na Negrelliho viaduktu, další úseky se začnou stavět za dva roky.

Podle Nejezchleba jsou aktuální přípravy železnice nejdál od doby, kdy se o trati začalo uvažovat. Upozornil na to, že jde o jeden z nejkomplikovanějších projektů, které Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní řeší. "Stavba prochází velmi složitým územím. Kvůli dvoukolejnosti bude nutné rozsáhlé majetkové vypořádání a také územní řízení," vysvětlil.

SŽDC modernizaci trati rozdělila do sedmi úseků. Rozpracovaný je zatím úsek na Negrelliho viaduktu, který bude dokončen do června příštího roku. SŽDC teď vyřizuje územní řízení k úsekům mezi pražskými částmi Bubny a Výstaviště, dále Praha-Ruzyně - Kladno a mezi Kladnem a Ostrovcem. Tyto části by měly být hotovy do roku 2024.

Nejdéle se bude čekat na stavbu úseků mezi Veleslavínem a letištěm a Veleslavínem a Výstavištěm, což je nejdražší část trati. Ve středu organizace představila nové řešení pro úsek Výstaviště-Veleslavín, jehož převážná část povede tunelem. SŽDC vybrala jižní variantu, která povede pod střešovickým masivem. Tunely budou raženy v hloubce až 80 metrů pod zemí. Dnes organizace společně se zástupci Prahy 6 představí projekt veřejnosti.

Nejezchleb připomněl, že nová trať umožní rychlost až 120 km/h v Praze a 160 km/h mimo Prahu. Cesta z pražského Masarykova nádraží k letišti by měla trvat asi 25 minut, spojení mezi Prahou a Kladnem by měly vlaky zvládnout za půl hodiny. SŽDC nyní zkoumá také možnost napojení letiště na vysokorychlostní trať, o tom se podle náměstka rozhodne až podle výsledků studií.

Mezi hlavní přínosy nové trati účastníci konference zařadili vedle spojení letiště a Kladna s centrem Prahy také další rozvoj pražského letiště, jehož provoz by se podle ministerstva dopravy mohl do 15 let až zdvojnásobit. Výhodou by měla být také ekologická stránka, nová trať by totiž měla omezit část automobilové dopravy, nebo rozvoj pražských částí, kterými železnice povede. Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr také zmínil, že Praha by část připravované trati mohla v budoucnu využít i pro novou linku metra. Praha u Veleslavína plánuje společně se SŽDC vybudovat také velké parkoviště. Nyní je plánováno pro více než tisíc vozidel, do budoucna by se však mohlo rozšířit až pro 5000 aut.

Úprava jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště se připravuje už mnoho let. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit desetiminutový interval vlaků jedoucích na letiště i do Kladna.