Vlaky se před Vánocemi plní, dopravci budou spoje posilovat

Praha - Místa ve vlacích se před Vánocemi zaplňují. Takřka vyprodaná je již velká část spojů z Česka na Slovensko, velký zájem je také o cesty z Prahy na Ostravsko, Valašsko a do krajských měst. Dopravci proto budou v následujících dnech posilovat spoje o další vozy. Vyplývá to z aktuálních informací dopravců pro ČTK. Poptávka po cestování na železnici je nyní až o desítky procent vyšší než loni, kdy mobilitu lidí výrazněji omezovaly pandemická opatření. Oproti normálu je však stále nižší.

Tradičně největší poptávka je podle dopravců po cestách na Slovensko. "Před Vánoci je již rezervovaná většina míst v nočních vlacích a ve spojích SC Pendolino Košičan na východní Slovensko. Na východ Slovenska zbývají i poslední volná místa i v jiných spojích," uvedl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Podle něj lze jako alternativu pro cesty na východ Slovenska využít i spoje z Prahy do Púchova nebo Žiliny s přestupem na vlaky slovenského dopravce ZSSK. Takřka vyprodané spoje v posledních dvou předvánočních dnech ve směru na Slovensko eviduje i RegioJet, například na linkách z Prahy do Košic.

Postupně se ovšem plní i další vlaky, kromě tradičně žádaných spojů z Prahy na Moravu a do krajských měst, jsou to například i linky do Polska, Vídně či Budapešti.

Dopravci proto plánují posílit nejvytíženější spoje. České dráhy začnou přidávat místa navíc od středy, především směrem na Ostravu, Valašsko, Vysočinu nebo do krajských měst. "Podle počtu rezervací v jednotlivých spojích budeme rozhodovat o operativních posilách vybraných spojů, cestující navíc budou mít garantované místo k sezení," řekl Kubát. Posilové vozy průběžně přidává také RegioJet. "Do provozu nasadíme veškeré vozy, které máme k dispozici tak, abychom uspokojili zvýšenou poptávku po cestování," podotkl mluvčí Aleš Ondrůj. Oba dopravci však doporučují rezervaci jízdenek co nejdříve.

Proti loňsku je poptávka po cestování obecně po celý rok vyšší, během Vánoc to podle Ondrůje platí až o desítky procent. To souvisí zejména s přísnějšími opatřeními proticovidovými opatřeními, která loni platila. Proti předkrizovému období však cestuje stále méně lidí. Podle RegioJetu to vedle pokračujících omezení souvisí například s velkým úbytkem mezinárodních turistů. "Nicméně na Vánoce tento výpadek vykryje domácí poptávka po cestování," dodal Ondrůj.

Během Vánoc by vlaky měly podle dopravců jezdit téměř v plném rozsahu. Výjimkou bude Štědrý den večer a následující ráno, stejně jako ve večerních hodinách na Silvestra a ráno na Nový rok. Tehdy má být omezen provoz některých spojů.