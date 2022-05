Vlaky přijelo do ČR v první polovině května 15.000 Ukrajinců, odjelo jich 13.500

Praha - Do Česka přijelo vlaky v první polovině května zhruba 15.000 uprchlíků z Ukrajiny, naopak kolem 13.500 jich vlaky ze země odcestovalo. Na dotaz ČTK to dnes uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Lidé, kteří uprchli před ruskou invazí do Česka, se nyní vracejí zpět na Ukrajinu nebo odjíždějí do jiných zemí. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že v Česku je nyní podle odhadů asi 200.000 uprchlíků. Podle Rakušana Česko postrádá přesný přehled o tom, kolik lidí zemi opustilo, kvůli tomu, že není hraniční zemí schengenského prostoru. Kupka dnes ČTK poskytl data za prvních 15 květnových dní, jedná se jen o počty uprchlíků, kteří využili železniční dopravu.

"Do ČR přijíždělo denně v průměru 1000 uprchlíků. Jen o něco nižší průměrný počet uprchlíků denně opouštěl ČR. Je to v součtu kolem 15.000 uprchlíků za první polovinu května do ČR a přibližně 13.500 uprchlíků z ČR," sdělil ministr dopravy. V průměru 400 uprchlíků za den vycestovalo do Polska, Slovenska a Maďarska, dodal.

Česko vydalo za necelé tři měsíce trvání ukrajinsko-ruského konfliktu ke konci minulého týdne přes 343.000 víz dočasné ochrany. Zemi tak podle odhadu opustilo zhruba 140.000 uprchlíků. Lepší přehled by podle Rakušana měly české úřady získat koncem května, kdy by měl být spuštěn celoevropský informační systém, do kterého budou mít přístup čeští policisté. Nyní má stát informace o registracích, ale nemá jistotu, zda se uprchlíci nadále zdržují na příslušné adrese.

Ministerstvo vnitra chystá v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny zpřísnění kontrol běženců a přidělování sociální pomoci. Rakušan ČTK v pondělí sdělil, že změnu vyplácení dávky, která nyní činí 5000 korun, na naturální podobu by vláda mohla projednat ve středu. Mezi dalšími opatřeními jmenoval vicepremiér a šéf krizového štábu vyjednávání s Maďarskem a Ukrajinou, aby pomohly zastavit proudy lidí.