Vlaky na koridoru u Poříčan by měly jezdit po jedné koleji dnes v noci

Poříčany (Kolínsko) - Provoz na hlavním železničním koridoru u Poříčan na Kolínsku, kde v pondělí odpoledne vykolejil nákladní vlak, by se měl zčásti obnovit v noci z dneška na středu. Po vyproštění lokomotivy a dvou vagonů by se tam vlaky měly vrátit na jednu z kolejí. Plně obnoven by měl být provoz ve středu po všech opravách včetně trakčního vedení a kolejového svršku, řekl dnes novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Nyní jezdí rychlíky odklonem přes Lysou nad Labem, regionální přepravu pomáhají zajistit autobusy, některé spoje byly zrušeny. Komplikace vznikají i na tratích, po kterých jezdí odkloněné vlaky, řada spojů má zpoždění, některé víc než hodinové.

Nákladní vlak vykolejil v pondělí po 17:00. Lokomotiva skončila na boku a mimo koleje se ocitly i dvě cisterny s toxickým benzenem. Příčinu havárie vyšetřuje Drážní inspekce, podle níž vlak nedovoleně projel návěstidlo zakazující jízdu. Škoda je podle prvních odhadů čtyři miliony korun, z toho 1,5 milionu na trati a 2,5 milionu na vlaku. Dva lidé, kteří byli ve vlaku, se lehce zranili. Souprava patří dopravci ČD Cargo.

Hasiči dnes z cisteren přečerpávají toxický benzen. Již v noci bylo odpojeno a převezeno 14 cisteren do Kolína, na místě zůstaly jen dva havarované vozy. Dnes kolem 14:00 skončilo přečerpávání látky z první cisterny, hned následovala příprava a spuštění čerpání z druhé. Vyprošťování bude možné, až budou obě prázdné. Na místo byly povolány jeřáby a pracovníci Správy železnic také zahájili přípravné práce, které usnadní manipulaci s vykolejenými vozy. "Začínají rozebírat protihlukové stěny v místě nehody," dodal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na odstranění nehody pracují také hasiči ze společnosti Orlen Unipetrol. "Přečerpání je prováděno pomocí čerpadla na nebezpečné látky za současného vyrovnávání tlaku v cisterně pomocí dusíku,“ řekl velitel záchranného hasičského sboru skupiny Orlen Unipetrol Petr Králert. Oba hasičské sbory skupiny zaměstnávají zhruba 70 hasičů, podobné speciální zásahy vykonávají v Česku v systému Transportního informačního nehodového systému (TRINS).

Situaci na místě monitorují hasiči s pomocí chemické laboratoře. Podle starostky Poříčan Hany Teršové se dnes lidé z 20 rodinných domů v blízkosti místa nehody preventivně evakuovali. V pondělí jich bylo kolem 60, dnes méně, protože jsou v práci nebo u známých.

Událost má vliv i na tratě mimo koridor, vlaky mají na odjezdu v Kolíně i víc než hodinová zpoždění, objízdná trasa přes Lysou nad Labem je přetížená. Po poledni byla zavedena posilová náhradní autobusová doprava z pražského Černého Mostu do Lysé nad Labem. Část dálkových spojů kvůli snížené kapacitě odklonové trati nejede v úsecích Praha hl.n. – Kolín a Praha hl.n. – Nymburk hl.n. a zpět. "V těchto úsecích je potřeba využít jiné spoje dálkové dopravy a v Kolíně či Nymburce přestoupit," uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Jsou to vlaky linky R9 Vysočina, R10 Hradečan a Krakonoš a R19 Svitava. Regionální spoje na trati Český Brod – Pečky – Kolín a Český Brod – Poříčany – Nymburk nahradily autobusy, uvedly České dráhy na webu. O zpoždění mezinárodních rychlíků informoval i správce slovenské železniční infrastruktury ŽSR.