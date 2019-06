Vlaky mezi Prahou a Berounem nejezdí kvůli poruše

Praha - Porucha trakčního vedení zastavila dnes ráno provoz na trati mezi Prahou a Berounem. Omezení se dotkne desítek spojů, několik rychlíků a expresních vlaků již bylo odřeknuto. Na svém webu to uvedly České dráhy (ČD). Mezi stanicemi Dobřichovice a Praha-Radotín jsou v omezeném rozsahu zavedené náhradní autobusy, které se ale zaplní již v Dobřichovicích.

Provoz je přerušen od 05:00. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní zjišťuje rozsah poškození. Podle ČD potrvá omezení na trati zhruba do 09:00, čas je ale pouze orientační. "Termín obnovení provozu bude aktualizován dle vývoje opravných prací," uvedl dopravce.

Momentálně je zastaven provoz přes stanici Praha-Radotín. Vlaky dálkové dopravy směru Praha - Beroun - Plzeň jsou v úseku Praha hlavní nádraží - Beroun odřeknuty. Vlaky linky S 7 v úseku Praha - Řevnice a zpět jsou odřeknuty po celé trase. Vlaky linky S 7 z Prahy do Berouna a zpět jsou odřeknuty v úseku Praha Smíchov - Dobřichovice a zpět. Autobusové linky 664 a 665 jsou prodlouženy z Černošic do Prahy-Radotína.

Pražská integrovaná doprava (PID) uvedla na svém twitteru, že náhradní autobusy se zcela zaplní již v Dobřichovicích. "V dalších stanicích již není kapacita. Stále se však snažíme zařídit další autobusy," uvedl PID. Náhradní autobusy nezastavují ve Všenorech. Cestující mezi Berounem a Prahou by podle PID měli využít také linku S6 přes Rudnou a autobus 380 přes Rudnou na Zličín.

"Alternativa je také linka 448 z Dobřichovic do Mníšku a dále autobusy 3xx na Smíchov," uvedl PID. Z Černošic lze také přejít do Dolních Černošic na linku 243 do Lipenců a dále jet linkou 241 na Smíchov.