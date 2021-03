Vlaky GW Train Regio by měly 10 let vozit cestující v Pošumaví

Plzeň - Český železniční dopravce GW Train Regio a. s., který od roku 2016 v Plzeňském kraji provozuje dálkovou dopravu z Plzně do Mostu, bude zřejmě od roku 2023 po deset let zajišťovat osobní dopravu v Pošumaví. Vítěze tendru by měli v pátek schválit radní Plzeňského kraje, řekl ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN). Podle něj se kraji podařilo s ústeckým dopravcem dohodnout dobrou cenu za kilometr. Pošumaví zahrnuje tratě Horažďovice-Sušice- Klatovy a Domažlice-Klatovy.

"Dopravce je doporučený výběrovou komisí radě ke schválení. Byli dva uchazeči," uvedl Čížek. Druhým byly podle informací ČTK České dráhy. "Proběhla elektronická aukce, z níž vzešel vítěz s nejnižší cenou. Potom jsme ještě měli speciální jednání s uchazeči, což je možné, zda by cenu nesnížili, což se podařilo. Dosáhla se dobrá cena a dojde tam k výraznému zlepšení kvality vozidel," řekl. Podle informací ČTK je cena za ujetý kilometr o necelé dvě koruny vyšší než současná.

Kraj vybírá ještě dopravce pro oblast Český les, tedy na tratě Poběžovice-Staňkov-Holýšov a Domažlice-Tachov. "Tam zatím nevíme. Je jediný účastník soutěže a s ním teď jednáme," uvedl Čížek. Firmu neuvedl, ale řekl, že nejde o GW Train Regio. Teď bude elektronická aukce a pak se ještě může dál jednat o ceně.

Kraj dále soutěží na 15 let dopravce pro oblast Plzeňsko, kde jde o nejvíce tratí, a to Plzeň-Žihle, Plzeň-Bezdružice, Planá-Tachov, Rokycany-Nezvěstice a Plzeň-Radnice a je tam také jediný uchazeč. "Musíme to nějak rozhodnout obojí dohromady, pravděpodobně," řekl Čížek.

"U Pošumaví a Českého lesa nechceme nové soupravy. Ale musí mít nový interiér, barvy kraje a další," řekl šéf krajského odboru dopravy Dušan Pakandl. Po úpravách by mohly jezdit v Českém lese současné Regionovy, v Pošumaví ale ne, protože podle specifikací kraje tam musí dosahovat vyšších výkonů. "Musí jít o repasovaná vozidla, která se teď zpravidla používají v západní Evropě a v ČR jsou výjimečně. Podobné má GW Train na jihočeské Šumavě," řekl. Mmíní, že bude těžké dosáhnout akceptovatelnou cenu pro Plzeňsko. "Vlaky poblíž Plzně musí mít elektronický zabezpečovací systém ETCS. Bude velmi drahý, protože se musí vyvinout nový model pro několik málo starších vlaků," řekl.

Kraj chce podepsat smlouvy s vítězi do konce roku, aby mohli začít jezdit od prosince 2023, dokdy mají smlouvu České dráhy.