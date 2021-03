Vlaky GW Train Regio budou 10 let vozit cestující v Pošumaví

Plzeň - Český železniční dopravce GW Train Regio, a. s., zajistí od konce roku 2023 po deset let osobní dopravu v Pošumaví. Vítěze dnes schválili radní Plzeňského kraje. ČTK to řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN). Podle něj se kraji podařilo s ústeckým dopravcem dohodnout velmi dobrou cenu za kilometr. Pošumaví zahrnuje tratě Horažďovice - Sušice - Klatovy se zajížděním až do jihočeských Strakonic a druhou je linie Domažlice - Klatovy.

Smlouva bude uzavřená od prosince 2023 do prosince 2033. "GW Train Regio nabídl v elektronické aukci nejnižší nabídkovou cenu, 157,18 koruny za vlakokilometr, kterou dále dodatkem snížil ve prospěch kraje na 155,94 koruny," uvedl Čížek. Vítěze doporučila výběrová komise. Druhým uchazečem byly podle informací ČTK České dráhy, které provoz na trati zajišťují do prosince 2022 s možností prodloužení o rok.

"Nový dopravce výrazně zkvalitní dopravu Plzeň - Sušice. Modernizované nízkopodlažní a klimatizované jednotky GW Train Regio budou navazovat v Horažďovicích na nové vlaky Regiopanter Českých drah," uvedl Čížek. V Klatovech navážou na nové Regiopantery, které vyjedou letos v prosinci, a v Domažlicích na moderní jednotky PESA. "Tím bude okruh uzavřen a cestující bude všude obsloužen vlaky na úrovni 21. století," uvedl Čížek.

Kraj vybírá ještě dopravce pro oblast Český les, tedy na tratě Poběžovice - Staňkov - Holýšov a Domažlice - Tachov. "Tam zatím nevíme. Je jediný účastník soutěže a s ním teď jednáme," uvedl Čížek. Firmu neuvedl, ale řekl, že nejde o GW Train Regio. Teď bude elektronická aukce a pak se ještě může dál jednat o ceně. V soutěži vybírá na 15 let i dopravce pro Plzeňsko, kde jde o nejvíce tratí, a to Plzeň - Žihle, Plzeň - Bezdružice, Planá - Tachov, Rokycany - Nezvěstice a Plzeň - Radnice, a je tam také jediný uchazeč. "Musíme to rozhodnout obojí dohromady, pravděpodobně," řekl. U Pošumaví a Českého lesa nechce kraj nové soupravy, ale repasované. Vlaky pro Plzeňsko musí mít elektronický zabezpečovací systém ETCS. GW Train už provozuje od roku 2016 v kraji dálkovou dopravu Plzeň - Most.