Vlaky ČD do Německa bude na hranicích kontrolovat speciální technik

Praha - Vlaky Českých drah směřující do Německa bude před překročením hranic při sporech o technickém stavu vozů kontrolovat zvláštní technik. Měl by posoudit, zda vlak může pokračovat v cestě. Dráhy pro tyto případy požádaly o spolupráci německého dopravce Deutsche Bahn (DB). Německé vlakové čety v minulých týdnech odmítaly kvůli nevyhovujícímu stavu převzít vlaky ČD, naposledy v neděli. Český dopravce s některými pochybeními nesouhlasí. Dnes o tom informovaly České dráhy.

"Německé vlakové čety odmítly převzít soupravy i kvůli údajným závadám, které se zpětně nepotvrdily. Proto jsme se rozhodli do Děčína vyslat specialistu – technika, který na místě posoudí případné sporné případy a rozhodne, zda může příslušný vůz pokračovat v cestě nebo ne. V této souvislosti jsme požádali DB o spolupráci, abychom se společně vyhnuli případům, kdy o technických věcech rozhodne německá vlaková četa a následně se zjistí, že vůz byl v pořádku,“ řekl člen představenstva ČD a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

České dráhy provozují vlakové linky z Prahy do Německa ve spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn. Každý dopravce odpovídá za provoz spoje na území svého domovského státu, na hranicích se přitom střídají i jejich vlakové čety. Právě při přejezdu vlaku z Česka do Německa se v posledních týdnech opakovaly případy, kdy zástupci německého dopravce odmítli převzít vlak ČD kvůli podle nich nevyhovujícímu technickému stavu. Německá společnost v prohlášení pro ČTK nedávno uvedla, že šlo o ojedinělé případy, v neděli však dopravce opět odmítl pokračovat v cestě s vlakem ČD. Během léta to bylo už počtvrté. Cestující proto v těchto případech museli počkat na další mezinárodní vlak, nebo pokračovat do Drážďan regionálními spoji s přestupem

"Včera (v neděli) odstavené vozy dnes prošly technickou prohlídkou, přeměřením a vážením. Zjištěné technické parametry jsou plně v souladu s technickými normami a předpisy pro údržbu. Jednalo se tedy o chybné vyhodnocení technického stavu vozidel," řekl k poslednímu případu místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis Michal Kraus.

Situaci na linkách do Německa podle mluvčího drah Petra Šťáhlavského v posledních týdnech komplikuje i prodloužení plánovaných revizí části vlaků ve slovenských opravnách ŽOS Vrútky. "Termíny jejich údržby opravce prodlužuje až na násobky plánovaných lhůt. Vozy, které už měly dávno jezdit, tak stojí stále ve slovenských dílnách, mimo jiné kvůli opožděným dodávkám brzdových komponentů od firmy Knorr. ČD vytvářejí maximální tlak i na opravce vozů, aby údržba probíhala podle plánovaného harmonogramu," řekl mluvčí.

Dráhy i kvůli tomu proto přistoupily i k větším kontrolám vozů v pražském depu a přemístění záložních vozů z jiných dep.