Vlaky bez strojvedoucího budou na severu Čech nasazeny asi za dva roky

Libčeves (Lounsko) - Na železnici v Česku dnes poprvé vyjel autonomní vlak. Stalo se to v rámci prezentace jízdy po digitální železnici na Švestkové dráze v Libčevsi na Lounsku. Do běžného provozu budou vlaky bez strojvedoucího nasazeny zřejmě za dva až tři roky. Předtím je nutné změnit legislativu. Novinářům to dnes řekl Zdeněk Chrdle, ředitel společnosti AŽD, která investovala do vývoje autonomních vlaků zhruba sto milionů korun.

Vlak nikdo neřídil, pohyboval se sám na základě programu. Bez zásahu strojvedoucího železniční vozidlo při jízdě reagovalo například na přítomnost osoby na trati nebo na automobil na přejezdu. "Je to integrace různých systémů. Lze říci, že na vývoji pracujeme deset let," uvedl Chrdle. Na trati u Libčevsi, kde AŽD provozuje osobní dopravu, byla do dnešního odpoledne výluka, čehož firma využila pro prezentaci.

Trať je pokryta vysokorychlostní wi-fi. Vlak se rozjede sám, jeho polohu i rychlost vidí dispečer. Ve chvíli, kdy se na trati objeví nějaká překážka, vlak zastaví a nahlásí do dispečerského centra mimořádnou událost. Zásahem dispečera může být pak vlak uveden znovu do provozu. "Vlak je konstruován tak, že pokud dojde k vyčištění jízdního profilu do jedné minuty od plánovaného odjezdu vlaku, vozidlo pokračuje. Pokud je to déle, vlak dá najevo, že se stalo něco neplánovaného, a v ten okamžik musí vzdálenou konzolí dispečer rozhodnout, co bude dál," popsal systén vedoucí výzkumu AŽD Praha Antonín Diviš.

AŽD spolupracuje na technickém vývoji s evropskými partnery a institucemi a českými výzkumnými centry. "Technologie jsou z devadesáti procent české, je to český produkt, který bychom měli dál rozšiřovat," uvedl Chrdle. "Jednou tu (na Švestkové dráze) budou jezdit jenom autonomní vlaky. Do té doby se musí vyřešit vybavení vlaků, ve kterých jsou velmi složité technologie. Je to tedy o značných penězích," dodal.

Vývoj systémů pro autonomní provoz společnost AŽD nyní přesune na svou druhou trať Kopidlno - Dolní Bousov v Královehradeckém kraji, kde není pravidelná osobní doprava. "Přes zimu trať postupně dovybavujeme a budeme právě tam nyní testovat. Jakmile se přijme legislativa, můžeme vyrazit na Švestkovou dráhu a třeba i další regionální tratě," řekl Chrdle.

Na trati mezi Litoměřicemi a Mostem by podle ředitele byl zaveden tzv. smíšený provoz. Jezdily by tu vlaky bez strojvedoucího i ty klasické. "U některých panují obavy, že bereme strojvedoucím práci, ale těch se nedostává, my se snažíme práci zjednodušit," uvedl Chrdle, podle kterého jsou i obavy z jízdy autonomním vlakem u některých cestujících. "Ti asi takovým vlakem nepojedou," poznamenal.

Přechodu k plně autonomní železnici brání legislativní podmínky.