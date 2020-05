Vlaky a autobusy mohou jezdit do zahraničí, EET čeká další odklad

Praha - Železniční i autobusoví dopravci budou moci od příštího pondělí znovu vypravit své linky s cestujícími do zahraničí. Rozhodla o tom dnes vláda. Ministři také schválili odložení elektronické evidence tržeb (EET) pro všechny vlny do konce letošního roku. Od dubna zvýšila ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či sociálním službám ze 424 na 500 korun na den. Jednání o sporné novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví umožnila třeba omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce i po skončení nouzového stavu, kabinet nakonec přerušil. Místo toho má ministerstvo vnitra připravit do čtvrtka návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

Případnou změnu ústavního zákona musí schválit tři pětiny všech poslanců a tři pětiny přítomných senátorů.

Ve stavu legislativní nouze by Sněmovna měla projednat vládní návrh, podle něhož malé společnosti s ručením omezeným postižené šířením koronaviru budou mít nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně. Obdobnou podporu nedávno získaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zrychleně mají poslanci projednat i další odklad EET. Původně měli od 1. května povinně elektronicky evidovat tržby například řemeslníci, kadeřnice nebo lékaři. Zatím je systém pozastavený na dobu nouzového stavu, který trvá do 17. května, a následující tři měsíce.

Vláda od pondělí zrušila zákaz mezinárodní dopravy pro všechny osobní dopravce v silniční, železniční i vodní dopravě. Platil od 14. března kvůli obavám z šíření koronaviru. Nákladní doprava může do zahraničí i teď. Po masivním útlumu začíná ožívat i mezinárodní Letiště Václava Havla v Praze. Dosud byly obnoveny dvě pravidelné linky, a to do Düsseldorfu a Amsterdamu. Bez přerušení fungovaly spoje do Minsku a Sofie. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo musí jít do dvoutýdenní karantény. Cestování výrazně omezují i restrikce ostatních států.

Vyšší ošetřovné se bude vyplácet nejdéle do konce června. Dostat ji mohou rodiče dětí do 13 let i starších školáků s handicapem či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti. Školy v Česku se kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřely 11. března. Fungovat přestaly i některé mateřské školy. O několik dnů později pak vláda nařídila zastavit provoz některých zařízení sociálních služeb.

Ministerstvo práce požádalo resorty školství a zdravotnictví o stanovení jasných pravidel, za kterých děti nemusí nastoupit zpět do školek či škol. Podle toho pak upraví vyplácení ošetřovného zaměstnancům. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) dnes řekla, že ošetřovné měli dál dostávat rodiče, kteří by nemohli potomky kvůli riziku nákazy do škol či školek posílat.

První stupeň základních škol se podle vládního plánu otevře 25. května, školní docházka nebude povinná. Každý žák bude muset mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Nosit je budou ve společných prostorách, při pobytu ve třídě je mohou sundat, pokud zachovají rozestup.

Rodiče dětí, kteří do školy půjdou, musí zvážit, zda žák patří do rizikové skupiny, tedy zda například žije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými chorobami, například onemocněním plic či srdce. Žáci devátých tříd se budou moct vrátit do škol už od 11. května, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Ve stejný den se otevřou střední školy pro maturanty.

V pondělí mohou otevřít také muzea, galerie nebo kina. Chystají dezinfekční prostředky, panely s instrukcemi nebo plánují častější úklid. Někde dostanou pokladní obličejové štíty. Třeba u pokladen či šaten připravují značky pro dodržování povinných rozestup

Koronavirová krize se odráží i na vývoji hospodaření státu. Ke konci dubna stoupl schodek rozpočtu na 93,8 miliardy korun, loni ke konci dubna byl schodek 29,7 miliardy korun. Letošní dubnový výsledek je nejhorší od vzniku České republiky. Sněmovna už kvůli dopadům šíření koronaviru schválila zvýšení letošního deficitu na 300 miliard korun.

V Česku se dál daří držet epidemii covidu-19 pod kontrolou, denně přibývají jen desítky nových případů. Od rána stoupl počet lidí vyléčených na 3786, zemřelo zatím 251 pacientů, kteří byli nakaženi. Od začátku září testy prokázaly covid-19 u 7799 lidí, aktuálně je 3762 nemocných.