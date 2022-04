Vlakoví dopravci dosud přepravili do ČR 120.000 uprchlíků, vypravili 60 speciálů

Praha - Tuzemští železniční dopravci dosud do Česka přepravili z Ukrajiny přes 120.000 uprchlíků. Na Ukrajinu nebo k jejím hranicím od vypuknutí války vypravili 60 humanitárních spojů, které vezly více než 4000 tun humanitární pomoci. ČTK o tom informovalo sdružení dopravců SVOD Bohemia. Největší nápor cestujících dopravci zaznamenali v prvních týdnech konfliktu na Ukrajině, v dubnu jejich počet postupně klesá. Část uprchlíků cestujících do Česka v zemi nezůstává a směřuje do dalších evropských států.

Od začátku války vydalo Česko ukrajinským uprchlíkům více než 307.000 speciálních víz. Většinu uprchlíků v Česku tvoří ženy a děti.Vedle železnice cestují do země autobusy nebo auty.

"Pomoc lidem ohroženým válkou považujeme za svou přirozenou lidskou povinnost,“ uvedl jednatel Arriva vlaky Jiří Nálevka. Dopravci začali vypravovat speciální vlaky i autobusy téměř okamžitě po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Část vlaků byla určena pro převoz uprchlíků, další část naopak vozila na Ukrajinu humanitární pomoc. Dopravci zároveň od prvních dnů poskytují bezplatnou přepravu cestujícím s ukrajinským pasem na svých pravidelných linkách. K dnešnímu dni tak dopravci napočítali přes 600.000 bezplatných jízd.

Například RegioJet v rámci toho oprášil myšlenku smíšeného nákladního a osobního vlaku, připomněl majitel společnosti Radim Jančura. Speciální vlaky z Prahy do polského Přemyšle u hranic s Ukrajinou jsou dvakrát až třikrát týdně složeny z osobních vozů s celkovou kapacitou až 500 lůžek a nákladních vozů s kapacitou 400 až 600 palet materiální pomoci, zejména potravin, léků a hygienických potřeb.

Zvláštní humanitární evakuační vlaky do ukrajinského Čopu vypravovaly i České dráhy. Během března ovšem byl provoz vlaků kvůli komplikacím při kontrolách na hranicích mezi Slovenskem a Ukrajinou přerušen. Dopravce proto kvůli velkému počtu cestujících z Ukrajiny posílil mezistátní spoje z Polska a Slovenska o dodatečné vozy. Kromě toho dráhy podle sdružení dál nabízejí také ubytování, dočasné pobyty v čekárnách a místa v odstavených vlacích, kde mohou běženci počkat na registraci nebo další spoj. Polským železnicím pak půjčily dvě soupravy.

Na bezplatné přepravě cestujících se podle sdružení podílejí i ostatní dopravci Arriva, Die Länderbahn a AŽD Praha, například Leo Express k tomu využívá i autobusy.

Sdružení upozornilo, že dopravci spolupracují při přepravě uprchlíků s asistenčními centry pomoci Ukrajině. "Hektické byly zejména první dny. Velmi brzy po rozpoutání konfliktu došlo k vyčerpání kapacity pražského centra. Proto bylo nutné cestující během jízdy ohleduplně přesvědčovat, aby využili raději služeb krajských center, pokud nemají v Praze příbuzné nebo známé," popsalo sdružení.