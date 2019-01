Kodaň - Šest lidí přišlo dnes o život a 16 dalších utrpělo zranění při vlakovém neštěstí na mostě, který spojuje hlavní dánské ostrovy Sjaelland a Fyn. Oznámily to místní úřady. Nehoda se stala kolem 07:30 a v oblasti v té době panovalo větrné počasí.

Vlak se 131 cestujícími a třemi členy posádky musel na mostě podle sdělení policie prudce brzdit, když byl zasažen předměty, které odlétávaly z nákladního vlaku. Ten projížděl v opačném směru a převážel patrně mimo jiné nejméně jeden kamionový návěs s nákladem lahvových přepravek.

Dánská média informovala, že osobní vlak narazil do návěsu nebo ho zasáhly popadané předměty či plachta, která se z návěsu utrhla. Souprava podle snímků zveřejněných v dánském tisku vezla pivní přepravky.

Podle informací dánských médií byly přepravky prázdné. Mluvčí vyšetřovatelů Bo Haaning podle dánské tiskové agentury Ritzau nedokázal říct, zda byl vlečný vůz sám o sobě příčinou tragédie, nebo zda se osobní vlak střetl ještě s dalšími předměty. Zjišťování příčin neštěstí podle něj může trvat týdny, možná i měsíce. Zatím podrobnější informace k příčině neštěstí nejsou k dispozici.

Osobní vlak mířil do metropole Kodaně na ostrově Sjaelland. Agentura Ritzau napsala, že jde o nejhorší vlakové neštěstí v Dánsku od roku 1988.

Osmnáctikilometrový most, který vede přes průliv Velký Belt, je určen jak pro železniční, tak pro silniční dopravu. Kvůli silnému vichru byl dnes most pro automobily uzavřen. Stejně tak byl pro auta uzavřen most přes úžinu Öresund, který je spojnicí mezi Dánskem a Švédskem. Silniční doprava na obou mostech je nyní postupně obnovována.

Ve Švédsku bylo dnes ráno kvůli bouřlivému počasí více než 100.000 domácností bez elektřiny. Nejhůře zasaženy byly jižní oblasti Švédska, kde je i hlavní město Stockholm. Popadané stromy na řadě míst zablokovaly silnice, narušen byl také provoz trajektů.

Na tragickou nehodu reagovali dánská královna Margrethe i premiér Lars Lökke Rasmussen. "Mé myšlenky a moje nejhlubší soustrast patří jak pozůstalým a jejich rodinám, tak zraněným," uvedla panovnice v prohlášení zveřejněném na webových stránkách královského paláce. "Zcela obyčejní Dánové, kteří byli na cestě do práce či domů z vánočních prázdnin, přišli o život. Je to velmi smutné," poznamenal premiér.