Vlakem z polsko-ukrajinské hranice dorazilo do Bohumína 13 žen a dětí

České dráhy vypravily 25. února 2022 dva humanitární vlaky určené pro uprchlíky z Ukrajiny. Spoje s celkovou kapacitou 1400 míst míří do polského města Přemyšl na polsko-ukrajinském pomezí.

České dráhy vypravily 25. února 2022 dva humanitární vlaky určené pro uprchlíky z Ukrajiny. Spoje s celkovou kapacitou 1400 míst míří do polského města Přemyšl na polsko-ukrajinském pomezí. ČTK/Sznapka Petr

Bohumín - Humanitárním vlakem, který pro ukrajinské uprchlíky v pátek večer do polského pohraničního města Přemyšle vypravily České dráhy, dnes do Bohumína dorazilo 13 žen a dětí. Všichni pokračují v cestě do Brna a Prahy. "Zachraňte Ukrajinu. Prosím. Prosím celou Evropskou unii. Pomozte, jak můžete," řekla ČTK mladá žena, která utekla před válkou ze Lvovské oblasti. Situaci ve své vlasti označila za humanitární katastrofu.

"Doma zůstala moje babička. Je jí 96 let. Přežila Hitlera a teď ji zabíjí Putin. Nevím, jak ona to přežije," řekla. Na útěku je už druhý den. Rodina ale kompletní není. "Moje dcera už druhý den stojí na hranicích, stále se jí nepodařilo přejít do Polska," řekla. Dodala, že situace v její vlasti i na hranicích je velmi složitá. "Vy si nedokážete představit, kolik je na hranicích lidí. Je to humanitární katastrofa pro Ukrajinu," uvedla.

V cestě bude dál pokračovat do Prahy, kde má příbuzné. Její manžel zůstal na Ukrajině. "Vzali zbraně a brání svoji zem. Nemohou odejít," doplnila její kamarádka, která také přijela vlakem.

České dráhy a ministerstvo dopravy do Polska vypravily dva humanitární vlaky s celkovou kapacitou 1400 lidí. Vlak, který dnes dorazil do Bohumína, vezl asi 25 lidí. Část vystoupila v Polsku. Druhý vlak v Polsku ještě čeká, zda se najdou zájemci, kteří by s ním chtěli odjet. I když je uprchlíků na ukrajinsko-polské hranici hodně, dopravu potřebuje na místě domluvit jen málo z nich. Většinu totiž na hranicích čekají jejich příbuzní, kteří je odvážejí.

Vlak měl od hranic vyjet už v 08:00 ráno. Cesta ale začala se zpožděním vinou poruchy na vedení na ukrajinské straně. Čekání na vlaky s uprchlíky se tak protáhlo. "Počkali jsme na vlak, který přijel ze Lvova. Chtěli jsme čekat i na vlak z Kyjeva. Bohužel tam ale ty prognózy byly takové, že troleje nebude jednoduché opravit a cesta se obnoví za několik desítek hodin. Vzdali jsme to, pobrali jsme, co se dalo a vyrazili jsme," řekl ČTK náměstek ministra dopravy Václav Bernard. Kromě 13 uprchlíků, kteří přijeli do Bohumína, podle něj ještě desítku dalších vysadili po trase v Polsku.

Druhý z vypravených vlaků podle něj ale dál čeká v Polsku u hranic s Ukrajinou. Čeká, až se obnoví železniční spojení s Kyjevem. "Kyjevské nádraží je přeplněné uprchlíky. Čekají na přesun k hranicím. Takže se dá očekávat, že se vlak v nejbližších hodinách naplní. Pak by s uprchlíky cestoval do České republiky," řekl.

Na nádraží se sešlo i několik stovek lidí, kteří uprchlíkům přinesli velké množství humanitární pomoci. O tu ale i s ohledem na jejich počet nebyl zájem. "Mají všechno, jsou vybaveni z domova," vysvětlil Bernard. Situaci pak vyřešil místostarosta Bohumína Igor Bruzl, který se se zástupci nádraží dohodl, že trvanlivé věci mohou zůstat na nádraží a budou je moci využít cestující z dalších humanitárních vlaků.