Vlakem z polsko-ukrajinské hranice dorazilo do Bohumína 13 žen a dětí

Bohumín - Humanitárním vlakem, který pro ukrajinské uprchlíky v pátek večer do polského pohraničního města Přemyšle vypravily České dráhy, dnes do Bohumína dorazilo 13 žen a dětí. Všichni pokračují v cestě do Brna a Prahy. "Zachraňte Ukrajinu. Prosím. Prosím celou Evropskou unii. Pomozte, jak můžete," řekla ČTK mladá žena, která utekla před válkou ze Lvovské oblasti. Situaci ve své vlasti označila za humanitární katastrofu.

"Doma zůstala moje babička. Je jí 96 let. Přežila Hitlera a teď ji zabíjí Putin. Nevím, jak ona to přežije," řekla. Na útěku je už druhý den. Rodina ale kompletní není. "Moje dcera už druhý den stojí na hranicích, stále se jí nepodařilo přejít do Polska," řekla. Dodala, že situace v její vlasti i na hranicích je velmi složitá. "Vy si nedokážete představit, kolik je na hranicích lidí. Je to humanitární katastrofa pro Ukrajinu," uvedla.

V cestě bude dál pokračovat do Prahy, kde má příbuzné. Její manžel zůstal na Ukrajině. "Vzali zbraně a brání svoji zem. Nemohou odejít," doplnila její kamarádka, která také přijela vlakem.

České dráhy a ministerstvo dopravy do Polska vypravily dva humanitární vlaky s celkovou kapacitou 1400 lidí. Vlak, který dnes dorazil do Bohumína, vezl asi 25 lidí. Část vystoupila v Polsku. Druhý vlak v Polsku ještě čeká, zda se najdou zájemci, kteří by s ním chtěli odjet. I když je uprchlíků na ukrajinsko-polské hranici hodně, dopravu potřebuje na místě domluvit jen málo z nich. Většinu totiž na hranicích čekají jejich příbuzní, kteří je odvážejí.