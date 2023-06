Vlak se u Holešova srazil s nákladním autem, devět lidí je v nemocnici

Vykolejený vlak poté, co se srazil s nákladním automobilem, 5.června 2023, Dorotice, Holešov.

Holešov (Kroměřížsko) - V Dobroticích, místní části Holešova na Kroměřížsku, dnes ráno po srážce s nákladním autem vykolejil osobní vlak. Cestovalo v něm zhruba 50 lidí. Devět lidí, kteří při nehodě utrpěli zranění, převezly posádky záchranné služby do nemocnic, řekla ČTK mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková. Podle mluvčí jde většinou o lehká zranění. Mezi zraněnými byl i řidič nákladního auta, dvě děti a podle mluvčího policie Radomíra Šišky i strojvůdce. Odhadovaná škoda na vlaku a trati je 2,5 milionu korun, řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Provoz na regionální trati 303 mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku je přerušen, cestující vozí náhradní autobusy, uvedly České dráhy. Podle mluvčího Správy železnic Jana Nevoly bude trať uzavřená minimálně do 15:00. Mimo kolej je téměř celý vlak, náraz byl silný, řekl ČTK Nevola. "Nevíme v tuto chvíli, v jakém stavu je trať," řekl ČTK dopoledne Nevola. Předběžnou příčinou je podle něj nepozornost řidiče nákladního auta, vyšetřování ale pokračuje.

Záchranná služba původně informovala o deseti zraněných, dopoledne její mluvčí počet upřesnila na devět. "Čtyři zraněné jsme převáželi do Kroměřížské nemocnice, pět do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, z toho jednoho muže na urgentní příjem kvůli mechanismu poranění, kdy nemůžeme vyloučit nějaká další vnitřní vážná zranění. Byly tam dvě děti, 15 a 13 let, které jsme předávali úrazové ambulanci ve Zlíně," řekla Netopilová Sluštíková. Podrobnější rozsah zranění účastníků nehody záchranná služba prozatím nezveřejnila.

Nehoda se podle mluvčího Drážní inspekce stala krátce před 07:15. Osobní vlak směřující z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku do Kojetína na Přerovsku se s nákladním autem srazil na železničním přejezdu u Dobrotic, který je zabezpečen pouze výstražnými kříži. "V důsledku střetnutí osobní vlak vykolejil a nákladní automobil byl převrácen na bok," uvedl Drápal. Příčiny a okolnosti nehody podle něj nyní pracovníci Drážní inspekce zjišťují.

Vlak se s nákladním autem podle policejního mluvčího Šišky srazil na přejezdu ve směru k průmyslovému areálu. "Není to frekventovaná komunikace. Je tady devět zraněných včetně strojvůdce. Dechové zkoušky jak u strojvůdce, tak u řidiče náklaďáku, byly negativní," řekl ČTK Šiška.

Hasiči, kteří na místě neštěstí také zasahují, vyhlásili v souvislosti s nehodou druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. "Velitel zásahu si na místo povolal evakuační autobus ze stanice ze Zlína. Do něj přestoupili nezranění cestující a autobus je dopravil na jinou vlakovou stanici," uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Po nárazu podle ní z nákladního auta ve větším množství vytekly provozní kapaliny, které hasiči zasypali a zamezili jejich dalšímu úniku. "Vykolejenou vlakovou soupravu zajistili proti dalšímu pohybu,“ uvedla Javoříková. Na místo nehody se podle ní dostavili drážní hasiči z Přerova, kteří si převzali velení.