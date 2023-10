Vlak na Strakonicku při jízdě do depa usmrtil dva železničáře a dva zranil

Vlak srazil 3. října 2023 u Bělčic na Strakonicku čtyři pracovníky Správy železnic. Dva z nich zemřeli a dva jsou těžce zraněni. Muži na místě pracovali a srazil je vlak (na snímku), který mířil do depa.

Vlak srazil 3. října 2023 u Bělčic na Strakonicku čtyři pracovníky Správy železnic. Dva z nich zemřeli a dva jsou těžce zraněni. Muži na místě pracovali a srazil je vlak (na snímku), který mířil do depa. ČTK/Pancer Václav

Strakonice - Vlak srazil u Bělčic na Strakonicku čtyři pracovníky Správy železnic. Dva z nich zemřeli a dva jsou těžce zraněni. Muži na místě pracovali a srazil je vlak, který mířil do depa. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic Pavel Tesař. Ve vlaku nikdo necestoval. Stav dvou zraněných mužů je podle záchranné služby vážný, vrtulníky je transportovaly do nemocnic v Plzni a v Českých Budějovicích. Tragickou událost vyšetřuje Drážní inspekce.

Fotogalerie

"Bližší podrobnosti tragické události zjišťujeme," řekl Tesař. Dodal, že nehoda se stala v 9:20. Cestující mezi Blatnou a Březnicí musí využít náhradní autobusovou dopravu, uvedly České dráhy na webu.

"Na místo jsme vyslali tři naše pozemní posádky a jednu posádku ze Středočeského kraje a také vrtulníky z Plzně a z Českých Budějovic. U dvou mužů mohl lékař jen konstatovat smrt. Další dva utrpěli těžká mnohočetná poranění, která je ohrožovala na životě. Pacienty jsme letecky transportovali do nemocnic v Plzni a v Českých Budějovicích. Stav obou mužů je vážný," uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

"Kolegové pracují na místě a celou událost vyšetřují. Na bližší závěry je velmi brzy a nechceme nijak spekulovat. Závěrečná zpráva bude hotová v řádu měsíců," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.