Vlajkonoši při zahájení Evropských her budou Miculyčová a Kříž

Krakov - Vlajkonoši české výpravy při středečním slavnostním zahájení Evropských her budou mistryně Evropy ve freestyle BMX Iveta Miculyčová a sportovní lezec Jan Kříž, vicemistr světa v lezení na rychlost z roku 2019. Informoval o tom Český olympijský výbor (ČOV).

Od předloňských her v Tokiu nosí na olympijských akcích, kam patří i Evropské hry, společně vlajku sportovkyně a sportovec. Tentokrát byl výběr složitější než jindy, kdy volí samotní sportovci. "Kvůli pravidlům pro pobyt na Evropských hrách nejsou na místě všichni najednou. A řada sportovců navíc druhý den závodí, a tak na zahájení ani nechce jít. Nakonec jsme využili nominací od jednotlivých sportů, které navrhli cyklistku Ivetu Miculyčovou a sportovního lezce Jana Kříže," uvedl v tiskové zprávě Martin Doktor, šéf české výpravy na Evropských hrách, která má nakonec 246 sportovců.

Sedmnáctiletá Miculyčová se čestné funkce ujme po té, co bude ve středu bojovat v kvalifikaci o postup do čtvrtečního finále své soutěže. "Je to velká pocta a mám ohromnou radost. Když mi to oznámili, tak jsem z toho nervy neměla. Byla jsem nadšená a těším se na ten moment," řekla bronzová medailistka z loňského MS.

Kříž byl z nominace překvapený. "To je hustý, nečekal jsem to. Je to velká čest mít možnost za všechny české sportovce mávat vlajkou," uvedl sedmadvacetiletý lezec. Vzpomínal, jak jako malý sledoval zahajovací ceremoniály v televizi. "Poprvé v roce 2004, když byly olympijské hry v Aténách. Už jen v televizi to je zážitek. Teď se toho budu účastnit naživo," dodal.

Evropské hry v Krakově a dalších polských městech potrvají do 2. července.