Vlajkonošem na zahájení Evropských her bude jako v Riu Krpálek

Praha - Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek bude vlajkonošem české výpravy na pátečním zahájení Evropských her v Minsku. V nominaci je nakonec 119 sportovců, z nichž dnes do běloruské metropole odletěly čtyři desítky. V armádním speciálu z Prahy nechyběli sportovní střelci, cyklisté, basketbalisté, stolní tenisté nebo judisté. Hlavní hvězda výpravy Krpálek se však do dějiště her přesune až v pátek.

"Jsme olympijská výprava, máme v týmu dva olympijské vítěze, a tak bychom měli dát šanci nést vlajku nejprve těm nejlepším. Oslovil jsem tedy oba dva, jak Lukáše Krpálka jako vítěze z Ria 2016, tak střelce Davida Kosteleckého, šampiona z Pekingu 2008. David roli vlajkonoše přenechal Lukášovi jako aktuálnímu letnímu olympijskému vítězi," řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Připomněl, že Krpálek nesl vlajku i na zahájení olympijských her 2016 v Riu de Janeiro. "A vyplatilo se mu to. Tak třeba to bude znovu tak," dodal. "Když mi Martin Doktor psal zprávu, jestli bych chtěl být vlajkonošem, odpověděl jsem, že to pro mě bude obrovská čest. Závod mám v pondělí, je dost času si odpočinout a připravit se," prohlásil Krpálek.

Výprava se zmenšila na 119 sportovců, jelikož z ní vypadl zraněný judista Jakub Ječmínek. Změnily se i nominace v sambu, silniční cyklistice a basketbalu 3x3.

V roce 2015 v Baku čeští reprezentanti získali sedm medailí, dvě stříbrné a pět bronzových. Letos by rádi vybojovali i zlato. "Nikdy nechci dopředu říkat tip, kolik medailí. Víme, jak to dopadlo v Baku, tak to zkusíme zopakovat nebo vylepšit," přál si Doktor.

Jediným menším problémem her podle něj může být doprava. "Bělorusové jsou sportovní národ, takže po sportovní stránce to bude krásné. Vesnice je velice dobrá, řekl bych, že lepší než byla před čtyřmi lety v Baku. Všechny ostatní věci jsou jako na olympijských hrách," řekl Doktor.