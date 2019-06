Vlajkonošem české výpravy na zakončení Evropských her bude Bábek

Minsk - Vlajkonošem české výpravy na nedělním slavnostním zakončení Evropských her v Minsku bude dráhový cyklista Tomáš Bábek, který dnes ovládl závod na kilometr s pevným startem.

"Je to obrovská pocta a strašně si toho vážím. Ani mě nenapadlo, že by se to mohlo stát, a strašně se na to těším," řekl Bábek, kterého v neděli ještě čeká start v keirinu.

"Pokud se zadaří, tak budeme v neděli závodit alespoň do čtyř, ale odjezd na ceremoniál je až kolem deváté, takže to nebude problém. Budu se soustředit na závody, ale pak vše opadne a doufám, že si to užiju," dodal dvaatřicetiletý cyklista.

Na slavnostním zahájení druhých Evropských her nesl českou vlajku olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.