Vlajkonošem české výpravy na zakončení Evropských her bude Bábek

Minsk - Vlajkonošem české výpravy na nedělním slavnostním zakončení Evropských her v Minsku bude dráhový cyklista Tomáš Bábek, který dnes ovládl závod na kilometr s pevným startem.

"Je to obrovská pocta a strašně si toho vážím. Ani mě nenapadlo, že by se to mohlo stát, a strašně se na to těším," řekl Bábek, kterého v neděli ještě čeká start v keirinu.

"Pokud se zadaří, tak budeme v neděli závodit alespoň do čtyř, ale odjezd na ceremoniál je až kolem deváté, takže to nebude problém. Budu se soustředit na závody, ale pak vše opadne a doufám, že si to užiju," dodal dvaatřicetiletý cyklista.

Bábek je společně s další cyklistkou Jarmilou Machačovou jediným českým medailistou, který momentálně v Minsku je. Úspěšní střelci a atleti se totiž již vrátili domů. I proto byla jeho volba logickým krokem.

"Na všech olympijských akcích, kde je slavnostní zakončení, vždycky nosívá vlajku ten sportovec, který má nejlepší výsledek a je zrovna na místě. Zlaté máme dvě, ale střelec David Kostelecký už je pryč, takže si myslím, že Tomáš je správná volba. Zlatý medailista si zaslouží nést naši krásnou vlajku," řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Na slavnostním zahájení druhých Evropských her nesl českou vlajku olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.